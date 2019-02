Pfas Veneto | più diabete in gravidanza e bebè con anomalie nelle aree colpite

Pfas : Regione Veneto chiede 4 - 8 mln di euro a Miteni (2) : (AdnKronos) - La voce più ingente dell’atto in questione riguarda le spese per interventi strutturali in opere idrogeologiche. In particolare, si tratta di 2 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture di potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo; 1 milione 200 mila eur