Jorge Lorenzo Honda | carriera | vittorie e podi del pilota

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Rossi? C'è molto rispetto tra noi - spero corra fino a 46 anni' : MotoGP 2019 Jorge Lorenzo è stato ospite di Sky Sport, lo spagnolo della Honda ha fatto visita alla redazione motori, terminata con una lunga intervista a Sky Sport 24. Ricordiamo che il maiorchino ha saltato i recenti test di Sepang a causa della frattura dello scafoide rimediata lo scorso 20 gennaio mentre si allenava con la moto da dirt-track nei pressi ...

MotoGp - Jorge Lorenzo scalda i motori : “il polso migliora. Valentino Rossi? Rapporto tra odio e amore” : Jorge Lorenzo è carico in vista dell’inizio della nuova annata in MotoGp, il pilota della Honda pronto a nuove sfide con Valentino Rossi Jorge Lorenzo è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGp, anche se in avvio il pilota spagnolo dovrà fare i conti con i problemi al polso a seguito dell’operazione delle scorse settimane. Lorenzo è stato ospite quest’oggi di Skysport ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

MotoGp - Cibo sano - allenamento e fisioterapia : la giornata tipo di Jorge Lorenzo è davvero dura [VIDEO] : Jorge Lorenzo rende partecipi i suoi follower della sua giornata tipo: il maiorchino si allena duramente per recuperare l'infortunio alla mano sinistra Jorge Lorenzo pubblica sul suo profilo Instagram ...

MotoGp – La lotta tra Marquez e Lorenzo e il favorito del 2019 - Agostini svela : “ci divertiremo con Jorge e Marc” : Giacomo Agostini svela il suo uomo da battere e spera in una appassionante lotta tra Marquez e Lorenzo nella stagione 2019 di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti saranno in pista per l’esordio del nuovo Motomondiale, in Qatar, ma prima, proprio sul circuito di Losail, affronteranno l’ultima sessione di test invernali per mettere a punto le loro moto. Marc Marquez deve ancora recuperare ...

MotoGp – Test Sepang - Jorge Lorenzo si autoesclude dalla lotta al titolo : “Valentino Rossi favorito - io no” : Jorge Lorenzo palesa la sua opinione a conclusione dei Test invernali di MotoGp disputati Sepang: il grande assente di questi tre giorni di prove non si candida tra i favoriti alla vittoria del titolo mondiale Jorge Lorenzo, grande assente dei Test invernali di MotoGp a Sepang, ha potuto studiare da lontano i propri rivali. A conclusione della tre giorni di prove a cui si sono sottoposti i suoi colleghi, il maiorchino sembra essersi fatto ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Rientro per i test in Qatar? Non sarei al 100%' : Jorge Lorenzo ha dovuto saltare i test di Sepang a causa dell'operazione alla mano sinistra subita a gennaio. Lo spagnolo è al lavoro per provare a rientrare in tempo per i prossimi test, in programma ...

MotoGp - Jorge Lorenzo tranquillizza la Honda : novità importanti sul recupero del maiorchino : Il pilota spagnolo, assente in Malesia per recuperare dalla frattura allo scafoide, ha rivelato che sarà regolarmente in pista in occasione dei test in Qatar Il recupero procede bene, Jorge Lorenzo conta di essere in sella alla sua Honda in occasione dei test in Qatar. Lo ha rivelato lo stesso maiorchino al sito ufficiale della MotoGp, sottolineando come stia lavorando duramente per superare l’infortunio allo ...

Jorge Lorenzo Honda : carriera - vittorie e podi del pilota : Jorge Lorenzo Honda: carriera, vittorie e podi del pilota Chi è Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo, nato il 4 Maggio 1987, è un pilota motociclistico spagnolo. A soli 4 anni comincia il suo primo campionato di mini cross e nel 1992 comincia a correre in minimoto. Dal 1993 al 1995 vince per 3 volte consecutive il campionato minicross delle Baleari. A 10 anni partecipa alla coppa Aprilia e, nel 1998 la vince con la moto da 50, mentre nel 1999 la vince ...

MotoGp – Jorge Lorenzo inarrestabile : dura sessione di riabilitazione per il pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo non si ferma mai: intensa sessione di riabilitazione per il maiorchino della Honda in vista della nuova stagione di MotoGp Iniziano domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti tornano finalmente in pista dopo lunghi mesi di stop per provare le moto con le quali guideranno nella stagione 2019. Grande assente in Malesia sarà Jorge Lorenzo, che sta lavorando sodo per recuperare dal suo infortunio al polso rimediato qualche ...

Marquez : "Non tenderò la mano a Valentino Rossi"/ MotoGp - su Jorge Lorenzo : "È il primo avversario da battere" : MotoGp, Marquez su Valentino Rossi e le vecchie ruggini: "Non gli tenderò la mano". E su Jorge Lorenzo: "È il primo avversario da battere"

MotoGP - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGp - Pirro schietto : “l’addio di Lorenzo alla Ducati? A volte Jorge parla un po’ troppo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della nuova stagione, soffermandosi anche sull’addio di Jorge Lorenzo La Ducati è pronta a cominciare una stagione tutta nuova, ripartendo da una coppia tutta italiana dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Accanto a Dovizioso ci sarà infatti Petrucci, promosso dalla Pramac dopo anni di sacrifici e dedizione. Al loro fianco non mancherà il solito Michele Pirro, pronto a supportare i piloti ufficiali ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Andrea Dovizioso sarà il numero uno in squadra. Saprà essere un riferimento certo dopo l’addio di Jorge Lorenzo? : Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di ...