Il piano franco-tedesco per cambiare le norme Antitrust e gli equilibri istituzionali tra Commissione e Consiglio Ue : "Vogliamo essere sovrani o no?". Il progetto franco-tedesco di assestare il più grande scossone alle norme europee ha preso forma ed è dirompente: come promesso dopo la bocciatura delle nozze Alstom-Siemens, i ministri dell'Economia di Parigi e Berlino hanno presentato nella capitale tedesca il loro piano di riforma delle regole sulla concorrenza e hanno posto le basi per favorire massicci investimenti in particolare ...