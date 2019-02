Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO DI FERENTINO, IN ENTRATA E IN USCITA, IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. IN VIA DEI MONTI LEPINI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSA L’USCITA DI FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; SI CONSIGLIA QUINDI DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI FROSINONE SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. IN VIA DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 42+00 E NEL QUALE SONO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER INCIDENTE SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULTRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO Roma. CON CHIUSURA DELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma ANCHE PER INCIDENTE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E l’A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA E ANAGNINA ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA A24 Roma-TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E TIVOLI E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...