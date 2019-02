Superlega | successo della Consar Ravenna per 3-2 contro la Top Volley Latina

Volley - Superlega 2019 : Sora supera Siena al tiebreak nel recupero e conquista un successo fondamentale in chiave salvezza : Vittoria pesantissima quella ottenuta questa sera dalla Globo Banca Popolare del Frusinate Sora nel recupero della 16a giornata della SuperLega 2018-2019 di Volley maschile. La formazione laziale ha sconfitto al tiebreak una combattiva Emma Villas Siena con il punteggio finale di 3-2 (21-25; 28-26; 23-25; 25-21; 15-10) conquistando un successo determinante per la lotta salvezza. Gli uomini di Mario Barbiero sono infatti saliti a 18 punti in ...