Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio | POCOPHONE F1 | Huawei Mate 20 Lite

Spunta Qualcomm 215 - il presunto SoC per Smartphone con Android Go : Qualcomm 215 potrebbe essere la nuova freccia dell'arsenale della società statunitense, pronta per essere lanciata verso il mercato degli smartphone super economici e degli Android Go.

HONOR registra i nomi di una decina di Smartphone Android : Sono ben 10 i nomi registrati di recente da HONOR presso l'European Union Intellectual Property Office. Ecco cosa sappiamo al momento

Gli Smartphone Android con sensori 3D pronti per il boom di vendite nel 2019 : Gli smartphone Android con fotocamere 3D vedranno un boom di vendite nel 2019: ecco l'ultima analisi di Digitimes, pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone.

Smartphone Android in offerta oggi 13 febbraio : Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 - ASUS ZenFone 5Z - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : Ecco diversi modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 13 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

Miglior Smartphone cinesi Android | La classifica di febbraio 2019 : Con l'espandersi dell'interesse riguardo al mondo della tecnologia dall'Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a febbraio 2019. Il mercato dei prodotti provenienti dalla Cina in quest'ultimo anno si è guadagnato una fetta di pubblico da non sottovalutare grazie ad un'elevata qualità dei prodotti a prezzi più contenuti, ma riuscire a trovare […]

Android - basta un'immagine ".png" per mettere a rischio il tuo Smartphone : (Foto: flickr.com / Rob Bulmahn) Utenti Android, occhio alle immagini ricevute da fonti sconosciute: è l'allarme lanciato da Google nell'annunciare il rilascio degli aggiornamenti al suo sistema operativo, che dovrebbero tappare una pericolosa falla scoperta nelle ultime settimane dagli sviluppatori della società. Stando a Google il bug permette infatti a una semplice immagine in formato .png di prendere il controllo di funzioni ...

Migliori Smartphone Android | La classifica di febbraio 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, HTC, OnePlus e in generale dal mercato mobile. Il mercato degli smartphone Android è piuttosto ampio ed è in costante crescita. A causa di ciò è diventato alquanto difficile […]

Una foto può mettere in pericolo la sicurezza degli Smartphone Android - ma c'è una soluzione : Se avete uno smartphone con sistema operativo Android e non avete ancora installato gli aggiornamenti pubblicati da Google il 5 febbraio, consigliamo di farlo quanto prima. L'upgrade comprende, tra le altre, un'importante patch per la sicurezza che può mettere al riparo i dispositivi da una falla piuttosto grave. La minaccia a questo giro è una banale immagine PNG (Portable Network Graphics), un formato molto diffuso online e per ...

Alcatel 1S e ZTE Blade A5 2019 saranno due Smartphone economici con Android 9 Pie : Alcatel 1S e ZTE Blade A5 2019 saranno due smartphone economici con processore Spreadtrum, schermo HD+ e Android Pie.

Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

I Super Sconti online di Trony toccano molti Smartphone Android : Trony lancia i Super Sconti con offerte online valide fino al 7 febbraio su una moltitudine di modelli di smartphone Android e su diversi altri prodotti di elettronica.

Giocate con lo Smartphone? Date un'occhiata al controller che si aggancia ai telefoni Android : Giocare con lo smartphone è un'attività ampiamente diffusa, e chi la pratica sa come a volte sia scomodo usare il touchscreen per affrontare gli avversari, guidare o esplorare territori. Per questo SteelSeries, noto produttore di soluzioni per i videogiochi, ha annunciato il controller Stratus Duo. È un comune controller, come quelli che si attaccano alle console di casa e ai PC. Però è compatibile con SmartGrip, il sostegno sviluppato ...

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà Smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One.

La "Computer Mania" di MediaWorld offre molti Smartphone e tablet Android in sconto : Dopo la TV Mania, MediaWorld si dedica ai PC e lancia "Computer Mania", il nuovo volantino valido fino al 30 gennaio in negozio […]