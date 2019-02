Serie C | Pro Piacenza esclusa dal campionato

Serie C - il giudice sportivo cancella il 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza : quarta sconfitta a tavolino - rossoneri esclusi dal campionato : Come non si fosse mai giocata: la partita della vergogna tra Cuneo e Pro Piacenza, giocata in 11 contro 7 ragazzini e finita 20-0, non è stata omologata dal giudice sportivo, che ha deciso per la sconfitta a tavolino. Ma questo non vuol dire che non sia mai successo. L’unica consolazione è che dovrebbe essere stata l’ultima farsa di questo campionato: gli emiliani, che di fatto non disputavano una partita regolare da quasi tre mesi, finalmente ...

Pro Piacenza escluso dalla Serie C : Esclusione dal campionato e sconfitta per 0-3 a tavolino. E' la sanzione decisa dal giudice sportivo della serie C, Pasquale Marino, nei confronti del Pro Piacenza dopo la partita di domenica persa ...

Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C. Annullata gara persa 20-0 : ... Gabriele Gravina, e le altre parti coinvolte per 'trovare una soluzione che tuteli prima di tutto i giovani e la loro passione per lo sport. È una cosa che non voglio più vedere', ha detto Giorgetti,...

Serie C - Pro Piacenza escluso dal campionato! : Dopo la vergogna della gara di ieri e della gara contro il Cuneo finita 20-0 con gli ospiti che si sono presentati solo con 7 calciatori è arrivata l’esclusione dal campionato per il Pro Piacenza. Il giudice sportivo, ha sottolineato che “al di la’ delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla societa’ Pro Piacenza, l’inaccettabile comportamento della medesima ...

Serie C : Pro Piacenza - esclusione dal campionato e 0-3 a tavolino contro il Cuneo : "esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza" e "la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3": è la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale ...

Serie C - Pro Piacenza escluso dal campionato e ko a tavolino col Cuneo : ROMA - "Esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza" e "la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3" : è la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, ...

Ufficiale - Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C : pioggia di sanzioni : Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C dopo quanto accaduto nella giornata di ieri nella quale la squadra è scesa in campo in 7 uomini, tra questi il massaggiatore Esclusione dal campionato e sconfitta per 0-3 a tavolino. E’ la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie C, Pasquale Marino, nei confronti del Pro Piacenza dopo la partita di ieri persa per 20-0 a Cuneo. Di seguito il comunicato Ufficiale del Giudice ...

Serie C - Pro Piacenza escluso dal campionato : Esclusione Pro Piacenza Serie C – «Esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza» e «la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3». E’ questa la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino in relazione alla gara di ieri tra Cuneo e Pro Piacenza, terminata 20-0 con il Pro […] L'articolo Serie C, Pro Piacenza escluso dal campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Serie C - il TFN della Figc sanziona quattro società : penalizzate anche Cuneo e Pro Piacenza : Le squadre protagoniste del match che ieri ha fatto discutere sono state sanzionate con otto punti di penalizzazione, con loro anche Lucchese e Matera quattro società di Serie C sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 350.500 ...

Nuove penalizzazioni in Serie C : -8 a Matera - Cuneo - Pro Piacenza e Lucchese : Nuove penalizzazioni in Serie C. Quattro società di Lega Pro sono state infatti punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 35.500, 00. Per quanto riguarda il Matera, già […] L'articolo Nuove penalizzazioni in Serie C: -8 a Matera, Cuneo, Pro ...

Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Busto Arsizio : Domenica 24 febbraio si disputerà la Prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio e il campionato a squadre ripartirà dal PalaYamamay di Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si preannuncia grande spettacolo per questo primo appuntamento imperdibile, l’Italia incomincia a tutti gli effetti la corsa verso gli Europei e i Mondiali che qualificheranno alle Olimpiadi ...

Inter - Spalletti 'Prova di Serietà - avrei voluto Icardi negli spogliatoi' : Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Radja Nainggolan, autore della decisiva rete del 2-1. 'Speriamo che le cose fuori si risolvano presto; per il resto siamo una squadra compatta e vogliamo ...

Serie A - Regole e polemiche : protagonista è il Var : S tavolta la storia la fa il Var, al di là di regolamenti, senso logico e buon senso. Perché di norma ciò che è successo al Mazza di Ferrara è ineccepibile: tecnologia che interviene per segnalare un ...

Prossima giornata Serie A calcio - orari e tv. Il programma delle partite e come vedere in tv e streaming il 25° turno : Si terrà nel weekend della Prossima settimana la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che si preannuncia ricca di possibili colpi di scena in tutte le zone della classifica. La capoclassifica Juventus si reca sul complicato campo del Bologna, che ha tutto l’interesse a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Altri due scontri che mettono di fronte alta e bassa classifica sono quelli tra Milan ed Empoli a San Siro e ...