Serie A | Sky multata per 7 milioni di euro Antitrust | “Poca chiarezza | consumatori

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24 - : Un gol di Nainggolan regala i tre punti ai padroni di casa che vanno prima in vantaggio con D'Ambrosio ma due minuti dopo si fanno raggiungere da Gabbiadini. Icardi, dopo aver perso la fascia da ...

Serie A - Genoa-Lazio 2-1 : highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24 - : I liguri vincono in rimonta, soffrendo e trovando la rete decisiva al 94' con un gran gol di Criscito. Tre punti preziosi per i padroni di casa, che si allontanano dalla zona retrocessione. Cade la ...

Serie A - Udinese-Chievo 1-0 : highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24 - : I padroni di casa, dopo un match di grande sofferenza in cui hanno costruito poco gioco, trovano la vittoria grazie a un gol all'84' di Teodorczyk, che ribatte a rete dopo aver fallito il rigore

Partite Serie A oggi : dove vederle in diretta tv su Sky e in streaming su DAZN : La 24esima giornata di serie A si chiude lunedì sera con Roma-Bologna. Ecco tutte le Partite del weekend e i canali per...

Calendario Serie calcio A oggi (17 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, si completerà in larga parte in data odierna. Domenica 17 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a Napoli-Torino. Consueto Monday Night lunedì ...

Serie A - programmazione tv 24ª giornata : Atalanta-Milan su Dazn - Inter-Sampdoria su Sky : Prosegue l'appuntamento con il campionato di Serie A. Questo weekend si giocherà la ventiquattresima giornata, nella quale il Napoli di Ancelotti affronterà il Torino per cercare di tenere il passo della Juventus, che è già scesa in campo venerdì sera all'Allianz Stadium ed ha battuto il Frosinone con il punteggio di 3 a 0. Le partite in programma Dopo la partita della Juventus giocata ieri 15 febbraio, la 24ª giornata proseguirà con i due match ...

Serie A - Juventus-Frosinone 3-0 : highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24 - : La capolista ha aperto vincendo la 24esima giornata di campionato. Risultato sbloccato da Dybala con un sinistro all'incrocio dei pali. Raddoppio pochi minuti dopo con Bonucci, abile a insaccare in ...

Calendario Serie A calcio oggi (16 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 16 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 24ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Cagliari-Parma, gara in cui i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo per mantenere a distanza la zona retrocessione. Alle 20.30 si giocherà invece Atalanta-Milan, scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono infatti distanziate da un solo punto in classifica, a favore dei rossoneri, e ...

Sky Sport Serie A 24a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Juventus-Frosinone - l'anticipo di Serie A su Sky Sport il 15 febbraio alle 20 : 30 : La partita Juventus-Frosinone, anticipo del 24° turno di Serie A, si giocherà questo venerdì 15 febbraio, con calcio d'inizio alle 20:30: la partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming grazie a Sky Go. Juventus-Frosinone ha un esito scontato? Il pronostico ovviamente è tutto per i pluricampioni d'Italia, ma i gialloblu ciociari vengono dalla sorprendente vittoria di Genova contro la Samp (0-1 per la rete di Ciofani) e dunque hanno dato ...

Sky o Dazn? Il programma “spezzatino” della 24ª giornata in Serie A : Serie A, 24ª giornata di campionato alle porte: un turno spezzatino che si svilupperà su ben 4 giorni, i dettagli La Serie A è giunta alla 24ª giornata, un turno molto intenso che si proietta agli impegni in Europa della prossima settimana. Si partirà infatti con gare già al venerdì sera, con la Juventus impegnata in un incontro sulla carta agevole contro il Frosinone. Sabato scenderà in campo il Cagliari contro il Parma, mentre il big ...

