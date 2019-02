Salvini su voto piattaforma Rousseau | ' Basta che non finisce come a Sanremo'

Salvini - oggi voto online dei 5 stelle sul caso Diciotti. LIVE - : Gli iscritti al Movimento possono votare dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Russeau. Il ministro dell'Interno: "Spero che non finisca come Sanremo". La senatrice Nugnes: "Voterò per il processo". ...

Processo a Salvini - oggi il voto online del M5S. A rischio tenuta governo. Grillo boccia il quesito : Dalle 10 di questa mattina gli iscritti del Movimento sono chiamati a esprimersi, sì o no, sull'immunità parlamentare del ministro dell'Interno Salvini sul caso Diciotti. 'Dormo tranquillo e rifarei ...

Voto su Salvini - oggi il verdetto dei 5 Stelle. Governo a rischio : Silvio Berlusconi va in tv da Barbara D'Urso e attacca: «I 5 Stelle non sanno niente di storia, di economia. Sono come i bambini dell'asilo " con rispetto per i bambini». Ancora: «È il Governo più ...

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

DIETRO LE QUINTE/ Il voto su Salvini a processo prepara la scissione in M5s : Il paradosso del caso Diciotti è evidente: sulla graticola, invece di Matteo Salvini, ci è finito il Movimento 5 Stelle. Lo scenario

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Caso Diciotti e voto M5S - Salvini : «Di Maio è una persona corretta» : Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso del comizio di Castelsardo in provincia di Sassari, è tornato sul voto del Movimento 5 Stelle sul Caso della nave Diciotti: «Siamo in due al governo, da solo ...

Salvini : giusto voto su Rousseau - il governo va avanti a prescindere da me : giusto ascoltare gli italiani, "e spero che non finisca come a Sanremo e che ci sia una cosa più trasparente...". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini questa sera a 'Non è L'Arena' su La7 a proposito della consultazione online sulla piattaforma Rousseau a cui domani sono chiamati gli aderenti al M5s per pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere o meno da parte della Giunta del Senato nei confronti del ministro dell'Interno per ...

Diciotti - voto M5s su Rousseau domani. Salvini : sono leali | : Gli iscritti possono indicare sulla piattaforma il loro parere sulla vicenda. Grillo ironico sul quesito. Fonti governo 5S: se sì autorizzazione probabile crisi. Ma Salvini smentisce:"Cinquestelle ...

Il processo a Salvini si decide col voto online del M5s L'ironia di Grillo : : "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!". Usa l'arma delL'ironia Beppe Grillo in un tweet che fa riferimento al voto online di domani sulla ...

Diciotti - l’M5S al voto su Matteo Salvini : La Procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione online si svolgerà lunedì tra le 10 e le 19

Diciotti - l’M5S al voto su Salvini. Ironia di Grillo : «Se voti “no” - è “sì”» | : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione on line sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani tra le 10 e le 19

Diciotti - la dichiarazione di voto di Paragone : “Salvini ha agito nell’interesse nazionale - ecco perché voterò Sì” : “Salvini – spiega Gianluigi Paragone in una diretta Facebook – è il ministro dell’Interno di un governo che ha deciso di inchiodare l’Ue alle sue responsabilità. Quella sulla Diciotti è stata una decisione politica. La Ue ci deve essere senza legarsi le mani. L’unica domanda che ha un senso è quella che poniamo su Rousseau, e che riguarda sulla presenza o meno dell’interesse nazionale. Non c’è Salvini o la Lega, ma ...

Diciotti : voto del M5s su Rousseau domani. Salvini : sono tranquillo | : Gli iscritti possono indicare sulla piattaforma il loro parere sulla vicenda che coinvolge il ministro dell'Interno, che dice: "L'ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini". Grillo critico su ...