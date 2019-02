laragnatelanews

: ProCeed, la formula che non’c’era, la shooting Brake secondo KIA - MaurizioMurgia : ProCeed, la formula che non’c’era, la shooting Brake secondo KIA - MaurizioMurgia : ProCeed, la formula che non'c'era, la shooting Brake secondo KIA - La Ragnatela News - MaurizioMurgia : Audacia ed originalità, questo è quanto si può riscontrare nella nuova Kia ProCeed. L'auto può piacere oppure no (c… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)Audacia ed originalità, questo è quanto si può riscontrare nella nuova Kia. L’auto può piacere oppure no (come tutte), ma stavolta è bene soffermarsi sui dettagli e la ricerca, che non la omologa, ma anzi la distingue tra le tante auto in circolazione. Qualcosa può portare a ricordare la coda della grossa Panamera, sembra una station troncata, di fatto è (come la Mercedes CLA), è unaL’auto nell’insieme ne acquisisce in eleganza. Tutti i dettagli, come giro porte, accostamento e lavorazione delle lamiere, maniglie, vetri, sono migliorati in ogni particolare (il che è una costante nel marchio Kia degli ultimi anni). Una Station non station ma coupé, con un andamento del padiglione che decresce. Si perde – rispetto ad una station – in volumetria, ma cambia proprio la maniera di concepire questo nuovo genere ...