Per Salvini domani in Giunta decisivo il voto dei 7 senatori M5s

Caso Diciotti - votazione in corso<br>Salvini : "Di Maio è una Persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 11 alle 21.30 di oggi (c'è stata una proroga in seguito ai problemi riscontrati con la piattaforma), tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto ...

Salvini in Sardegna : 'Sembra C'è posta Per te' : 'Ormai entro in ufficio, apro la busta e mi sembra 'C'è posta per te''. Così Matteo Salvini racconta delle querele e delle denunce ricevute ogni giorno, parlando dal palco di Ozieri, in provincia di ...

L'attesa Per il voto M5s su Salvini e i sondaggi in vista delle Europee : Forse più che da cena è argomento da dopo cena, perché il voto sulla piattaforma tecnologica (non ti dico) Rousseau dovrebbe continuare ancora a serata avviata e sull'orario di diffusione dei risultati non giureremmo. Si parla ovviamente del famoso voto che distorce il noto precetto in "il tuo parla

Pensioni - circa 50mila richieste Per Quota 100 : Salvini esulta sui social : Chi sono i lavoratori che hanno richiesto l'entrata in pensione in anticipo con la Quota 100? Ebbene i dati ufficiali rivelano che le richieste provengono per la maggiore dal Sud Italia. L'inps ha divulgato i dati relativi a chi ha presentato la domanda per Quota 100, si tratta di circa 50mila persone. A confermarlo anche Claudio Durigon (sottosegretario al Lavoro): "In pochi giorni Quota 100 ha già raggiunto circa 50mila domande". E aggiunge: ...

Diciotti - la profezia di Becchi sul voto contro Salvini : Perché Di Maio rischia grosso : L'esito del voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau è sostanzialmente scontato secondo Paolo Becchi, tra gli intellettuali che assieme a Gianroberto Casaleggio immaginarono uno ...

Mahmood canta la rabbia di Salvini : 'Guarda Montalbano e Perde controllo' : La Sora Cesira canta il disappunto di Matteo Salvini dopo la decisione della Rai di mandare in onda una puntata di "Il commissario Montalbano" che affronta il tema dei migranti. Lo fa sulle note della ...

Voto M5S su Salvini - rivolta iscritti Per Rousseau in tilt : 'Fate qualcosa' : Monta il malumore tra gli iscritti M5S per la piattaforma Rousseau in tilt nel giorno del Voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini , in merito al caso Diciotti . 'Sono ...

Sardegna - Salvini contestato in piazza : “Per i comunisti che mi fischiano un parco acquatico. Mi fanno tenerezza” : Matteo Salvini, a Ozieri (Sassari) per le regionali in Sardegna, è stato fischiato all’inizio del suo discorso dal palco. “Chi fischia?” ha chiesto il ministro dell’Interno. “I comunisti stanno sparendo anche qui. Però vorrei costruire per loro un parco acquatico, perché mi fanno tenerezza”. L'articolo Sardegna, Salvini contestato in piazza: “Per i comunisti che mi fischiano un parco acquatico. Mi fanno ...

Perché Grillo ha rispolverato il paradosso del Comma 22 Per il voto su Salvini : Grillo rispolvera il paradosso della follia che ingannava i piloti di guerra che volevano smettere di volare, e li teneva in aria nonostante il terrore li avesse resi inabili all'azione. Il tranello ...

Si finge fan di Salvini Per chiedergli un selfie - ma poi lo sfotte : “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazzo diventa virale : Matteo Salvini era a Ozieri, in provincia di Sassari, per le elezioni regionali in Sardegna. Dopo il comizio in piazza, il leader della Lega si è fermato per l’ormai consueto rito dei selfie con elettori e simpatizzanti. Dalla fila, a un certo punto, è spuntato un giovane (il ministro dell’Interno, all’inizio del discorso, aveva elogiato gli studenti che avevano saltato le lezioni a scuola pur di sentirlo) che, fingendosi un ...

Diciotti - Travaglio smascherato : scoppia il "caso Raggi" - cos'hanno pubblicato Per inguaiare Di Maio e Salvini : Nel M5s scoppia il caso Marco Travaglio. Ci mancava solo il direttore del Fatto quotidiano, l'organo di stampa più filo-grillino d'Italia, a creare scompiglio intorno a Luigi Di Maio. Lunedì mattina il Fatto è andato in edicola in assetto da guerra. Contro Matteo Salvini, ovviamente. L'editoriale de

Problemi di accesso alla piattafoma Rousseau Per il voto dei militanti M5s su Salvini : Assaltata dai sostenitori del Movimento 5 Stelle, chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, Rousseau va in tilt costringendo il partito a posticipare il ...

