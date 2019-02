Nella periferia di Mahmood | “È il mio mondo | io resto qui”

Bimba rom di 20 mesi scomparsa Nella periferia di Cagliari - i genitori fermati per omicidio : C’era qualcosa di strano nel racconto di papa Slavko e mamma Dragana. Non era vera, secondo la polizia, la storia del sequestro, della guerra tra famiglie rom e del rapimento per vendetta. La piccola Esperanza, una Bimba di 20 mesi che da quando è nata ha sempre vissuto all’interno di un furgone vecchio, sporco e arrugginito, è stata uccisa. Per ma...

Bimba rom scomparsa Nella periferia di Cagliari - i genitori fermati per omicidio : Svolta nelle indagini sulla scomparsa della piccola Esperanza, una Bimba rom di venti mesi di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre, giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari. Il padre e la madre, due 28enni, sono stati fermati dalla Squadra mobile per omicidio. Inizialmente si pe...

Belgio : crolla ponte Nella periferia di Bruxelles : E’ crollato, alla periferia di Bruxelles, un ponte sul canale di Willebroeck, a Grimbergen: le cause sono ancora in corso di accertamento. La notizia è stata riportata dal quotidiano Het Nieuwsblad e confermata dalla polizia locale. “Non ci sono stati feriti, ma il danno è stato ingente“, ha riferito la polizia. “Le conseguenze per la navigazione e il traffico stradale sono drammatiche“. Nel crollo sarebbe rimasta ...