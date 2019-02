L' Inter senza Icardi? Una macchina da gol e punti E non solo da quest' anno

Intervista a Enrico Camerra : ‘Il mondo delle arti figurative è senza limiti’ : Come tutti gli appassionati della cultura nerd, Enrico Camerra cresce tra enciclopedie e videogames. Vicentino di nascita si appassiona alla musica all’età di 22 anni e si avvicina al mondo delle arti figurative. Inizia un percorso accademico, che lascerà per prendere la strada da autodidatta, sentendo il peso del percorso classico troppo lento e dispersivo. Conosce il maestro Giorgio Scarato, illustratore di Mondadori, Fabbri e di altre case ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

All'Inter vengono i 5 minuti. Senza Icardi è un'altra vittoria : Confermando una storica e insana vocazione, prima di intascare la fondamentale vittoria sulla Sampdoria, anche ieri l'Inter ha provato a farsi del male. Ha cominciato a inizio ripresa chi gestisce il ...

Inter - Spalletti : 'Felice per la presenza di Icardi - lo sarei stato di più se fosse venuto in spogliatoio a festeggiare con noi' : La prova della sua Inter e non solo. Così Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 contro la Sampdoria: 'Vittorie, quella di oggi e quella sul Rapid, che sono un segnale di serietà, per perforare questa montagna di cose che si dicono sempre sull'Inter. Il lavoro ...

L’Inter sa vincere anche senza Icardi - Samp ko : L'Inter batte la Sampdoria, trova il terzo successo consecutivo in otto giorni, e dimostra ancora di sapere vincere anche senza Mauro Icardi, trascinata dalla prova convincente di Perisic e soprattutto di Nainggolan che torna al gol e regala i tre punti ai compagni di squadra. Gioisce Luciano Spalletti che corre addirittura in campo ad abbracciare il belga. Lo ha fortemente voluto la scorsa estate, lo ha scelto come leader e questo gol potrebbe ...

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : senza Icardi - D'Ambrosio e Nainggolan decisivi : L' Inter senza Icardi centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e cerca di gettarsi alle spalle una settimana burrascosa. Maurito e Wanda hanno assistito alla gara in ...

L’Inter vince ancora senza Icardi : 2-1 alla Sampdoria : In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter senza Icardi. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto la Sampdoria dopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vinto senza Maurito ancora “infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic. La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. ...

L’Inter batte la Samp anche senza Mauro Icardi : Inter-Sampdoria 2-1. Le reti sono di: 73′ D’Ambrosio, 75′ Gabbiadini, 78′ Nainggolan. La squadra nerazzurra vince anche se Mauro Icardi, questa

Milan-Atalanta 3-1.Oggi Inter-Sampdoria senza Icardi. E Napoli-Torino : Incontenibile spietato, quasi perfetto. Ringraziando anche stavolta il suo neo acquisto Piontek, il Milan espugna Bergamo, piegando un'Atalanta depotenziata dalla sagacia tattica dei rossoneri. ...

Spalletti senza Icardi : "All'Inter ora serve soltanto correttezza" : nostro inviato ad Appiano G. Quella di questo pomeriggio per l'Inter sarà la partita delle risposte. Il caso Icardi infatti si può vedere in due maniere: un provvedimento giusto che compatta il gruppo ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Inter senza Icardi - ci pensa Lautaro Martinez; Lazio ko - : L' Inter priva di Mauro Icardi va a vincere sul campo del Rapid Vienna grazie a Lautaro Martinez , la Lazio cade in casa contro il temuto Siviglia e vede complicarsi la corsa agli ottavi di Europa ...

L'Inter senza Icardi vince a Vienna - decide Lautaro Martinez : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, L'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a ...