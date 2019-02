L' Etna sbuffa | a Catania sei aerei l' ora

L’ Etna innevato ricomincia a “sbuffare” : eccezionale emissione di cenere : Un' eccezionale colonna di cenere , sospinta dal vento in direzione Catania, sta calamitando l'attenzione degli abitanti del versante orientale dell'Etna. Protagonista il cratere di nord est, la cui attività si è intensificata proprio stamattina.Continua a leggere

L'Etna sbuffa - sette scosse di terremoto in sette ore nel catanese : Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel catanese. La scossa è avvenuta alle 5:10 con epicentro a 7 km da Ragalna. Nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona: sette nelle scorse sette ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0.Sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il sisma di magnitudo 4.8 del ...