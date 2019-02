Isola dei famosi 2019, bacio tra Ariadna Romero e Ghezzal: «E’ un figo pazzesco»

attualitavip.myblog

(Di lunedì 18 febbraio 2019) All’deista per formarsi una nuova coppia, quella tra. Tra i due è già scattato uned entrambi mostrano grande interesse l’uno per l’altra. Secondo la modella il calciatore «è un». Sarà amore?L’arrivo dicome nuova concorrente dell’dei, è stato accolto molto bene da tutto il gruppo. Grazie alla dolcezza della modella, al suo sorriso magnetico, e la sua voglia di aiutare e procurare cibo,è stata molto apprezzata da tutti, e da un naufrago in particolare,. Il calciatore ha gradito davvero tanto, tanto da stamparle unsulla guancia.La simpatia tra i due è ricambiata elo ha sottolineato dicendo: «è un. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio».