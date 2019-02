Isis | gli ultimi miliziani in Siria non mollano | il tesoro del Califfato portato in Iraq

Cnn : Mille jihadisti Isis fuggiti in Iraq - forse con 200 mln. Continua battaglia a Baghuz : "Per ora non cambieremo la nostra politica", ha Continuato, "in questa fase la Francia non rispondera' alle domande" di Trump. Il governo francese ha sempre rifiutato di rimpatriare i 'foreign ...

Trump avverte l’Europa : “Prendetevi gli 800 combattenti Isis o li liberiamo” : Il presidente Usa conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria dopo “la vittoria” sullo Stato islamico. Poi si rivolge a "Regno Unito, Francia, Germania” e chiede di prendersi in carico le centinaia di prigionieri dell’Isis: "In Siria abbiamo fatto e speso molto, ora tocca a voi".Continua a leggere

Trump all'Unione Europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...

Trump all'Unione Europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...

Trump : “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo rilasciarli” : “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell’Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare ...

Trump all'Unione Europea : «Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo» : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. «Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno...

Trump all’Ue : processate gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato o li liberiamo : Donald Trump conferma il ritiro delle truppe americane dalla Siria «dopo una vittoria al 100% sul Califfato» ma mette in guardia gli alleati europei: «Gran Bretagna, Francia, Germania e gli altri prendano gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato in Siria e li processino, altrimenti saremo costretti a rilasciarli». ...

Bologna : inaugurata la nuova scuola media di Bentivoglio - è antIsismica e dotata di fibra ottica : Taglio del nastro per la nuova scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” di Bentivoglio, in provincia di Bologna: moderna, sicura dal punto di vista sismico e in grado di garantire elevate prestazioni energetiche. Nata grazie alle risorse, quasi 3 milioni di euro, stanziate dal Comune. Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di Bentivoglio, Erika ...

Scappa via per unirsi all’Isis - ora vuole tornare in Inghilterra col figlio : “Lì sarà curato” : La 19enne Shamima Begum ha confidato: "Non mi pento di essere andata in Siria. Ma devo pensare anche al mio bambino. Dopo che i miei due figli sono morti, ho paura che questo bambino si stia ammalando, è per questo che voglio tornare in Gran Bretagna perché so che il servizio sanitario si prenderà cura di lui".Continua a leggere

Siria - la battaglia contro Isis. Droghe - donne e attacchi suicidi : l'ultimo chilometro quadrato del Califfato : Una battaglia infinta, quella per sconfiggere il più pericoloso gruppo terroristico che il mondo abbia mai conosciuto. E preoccupa il futuro. E se continua il ritiro delle forze statunitensi ...

Ferito il fotografo Micalizzi nella battaglia contro l’Isis : Solo una manciata di ore prima dell’attacco dello Stato islamico, mi trovavo assieme a Gabriele Micalizzi, il fotografo e videoreporter italiano rimasto Ferito in Siria. Eravamo nella cittadina di Baghuz, distretto di Hajin, tra il fiume Eufrate e il confine iracheno, alle pendici del martoriato Paese mediorientale, per coprire l’offensiva finale c...

Siria - ferito gravemente il fotografo italiano Gabriele Micalizzi : “Colpito negli scontri con Isis” : Il 34enne milanese, fotoreporter di guerra di fama internazionale, è stato colpito nella zona di Dayr az Zor ed è ricoverato in un ospedale americano della zona. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita e sarà rimpatriato quanto prima.Continua a leggere

Le Forze Democratiche Siriane - sostenute dagli Stati Uniti - inizieranno oggi un attacco contro l’ultima enclave controllata dall’Isis in Siria : Le Forze Democratiche Siriane, sostenute dagli Stati Uniti, hanno annunciato che inizieranno sabato sera un attacco contro l’ultima enclave controllata dall’ISIS in Siria. L’attacco inizierà oggi, hanno detto le Forze Democratiche Siriane, dopo che per giorni era stato permesso a

Siria - il sacerdote Paolo Dall’Oglio nelle mani dell’Isis? : È il quotidiano britannico Times a lanciare oggi l'indiscrezione. Il sacerdote italiano Paolo Dall’Oglio, rapito in Siria nel 2013, sarebbe ancora vivo e in mano all'ISIS. Il nome del sacerdote gesuita, di cui non si hanno notizie certe dal giorno del suo rapimento, sarebbe emerso in una trattativa che lo Stato Islamico starebbe portando avanti con le forze curdo-arabe in Siria che da tempo, col supporto degli Stati Uniti, hanno circondato le ...