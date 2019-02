I tifosi del Napoli non vanno allo stadio perché con Orsato e Pjanic è stato tutto chiaro

ilnapolista

: ?? Buon compleanno a Roberto #Baggio! ???? 56 presenze in #Nazionale ?? 27 #gol ??#PalloneDOro 1993 ?? #HallOfFame del… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Roberto #Baggio! ???? 56 presenze in #Nazionale ?? 27 #gol ??#PalloneDOro 1993 ?? #HallOfFame del… - annatrieste : Comunque per capire bene lo stato d'animo dei tifosi del Napoli basta ascoltare quello che a intervalli regolari ir… - DiMarzio : Dall'Inghilterra: mimano il gesto dell'aereo verso la curva del #Cardiff nel giorno del ricordo di Emiliano #Sala,… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Non ci sarà mai un Leicester Cari amici delsta, vi seguo quotidianamente e quindi mi rivolgo a voi come foste di famiglia. Il mio sentimento personale è che idel, come me che pure seguo ormai distrattamente da Sky, nonin quanto la famigerata partita Inter – Juve, episodio Pianjc, ha fornito la prova provata che lo scudetto in Italia, se c’è di mezzo la Juve, non è contendibile.stesso modo in cui non si va a vedere un film gidove si conosce il finale, così appare a me inutile e ai più andare a vedere uno spettacolo di cui già si conosce il finale.Da noi non ci sarà mai un Leicester a vincere il campionato o un Eibar che batte il Real Madrid. Non pretendo di avere la verità rivelata, ma solo di fornire un contributo al di battito, da chi è abituato, quale giudice di pace, professionalmente a giudicare . ps...