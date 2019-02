Chi è lo studente che ha trollato Matteo Salvini in Sardegna

Bari - avances sulle studentesse all'Università : Chiuse le indagini sul professore di Giurisprudenza : Il professore associato di Diritto privato, Fabrzio Volpe, è stato accusato prima da una studentessa che non passò l'esame dopo averlo respinto e poi da altre ragazze. Chiesta l'archiviazione per il dorettore pro tempore Massimo Di Rienzo

Bari - studentessa picChiata dall'ex fidanzato mostra sui social il volto tumefatto : Mercoledì scorso, durante un incontro, l'avrebbe presa per i capelli e sbattuta con forza contro la portiera dell'auto. Ma lei ha avuto la forza di denunciare, sostenuta anche da diverse associazioni ...

L'Asl Chiede la "razza" dello studente su un formulario - e scoppia la polemica. Il dg Zerzer : "Ci scusiamo - ma è un errore di traduzione" : "Gruppo etnico o razza dell'alunno": è quanto si legge in un questionario delL'Asl Comprensorio di Bolzano. Come scrive il quotidiano Alto Adige, si tratta di un modulo del servizio di ...

Congresso Cgil - a Bari sfila l'orgoglio rosso. Dall'operaio allo studente : Chi sono gli 868 delegati : A dare il benvenuto ai 2500 partecipanti, provenienti da tutta Italia, al Congresso nazionale della Cgil è stato il coro del teatro Petruzzelli di Bari che ha intonato l'inno di Mameli e l'inno dei lavoratori

Stupro studentesse Firenze - uno dei carabinieri inChioda l’altro : “La ragazza diceva no” : Il rapporto sessuale c'è stato ed è stato contro la volontà della donna. Lo scrive il gip Fabio Frangini nelle motivazioni della sentenza di condanna a per l'ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo accusato di violenza sessuale per aver abusato di una studentessa americana a Firenze. Il collega Pietro Costa è stato rinviato a giudizio con le stesse accuse nei confronti di un'altra giovane.Continua a leggere

