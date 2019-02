BIBLIOTECA BASSANI Mercoledì 20 febbraio alle 17 in via Grosoli

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 23 gennaio alle 17 in via Grosoli : Anche gli orchi hanno un cuore per l'Ora del racconto dei più piccoli 21-01-2019 / Giorno per giorno Mercoledì 23 gennaio 2019 alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI , via G. Grosoli 42 a Ferrara, ...