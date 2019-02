meteoweb.eu

: È iniziata la 15a Campagna “invernale” in Antartide presso la stazione italo-francese “Concordia” (Dome C), la base… - ENEAOfficial : È iniziata la 15a Campagna “invernale” in Antartide presso la stazione italo-francese “Concordia” (Dome C), la base… - ilcorvo20 : Antartide: la stagione della ricerca non si interrompe con la fine della Campagna estiva - Newsinunclick : Antartide: la stagione della ricerca non si interrompe con la fine della Campagna estiva - -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Si chiude oggi la 34adel Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), nel corsoquale sono stati portati avanti oltre 50 progetti scientifici grazie alla partecipazione di 212 tratori e tecnici provenienti da istituzioni di tutta Italia. Dopo la messa in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture, l’ultimo gruppo ha lasciato la base “Mario Zucchelli” per rientrare in Nuova Zelanda a bordoNave cargo olandese “Happy Delta”.Con la chiusurabase italiana prende ora il via la 15a“invernale” presso la stazione italo-francese “Concordia” (Dome C), la base dipermanente situata sul plateau antartico a 3.300 metri di altitudine. Per i prossimi nove mesi, fino a metà novembre, 13 “invernanti”, di cui 7 italiani, 5 francesi dell’IPEV (Istituto polare francese Paul Emile Victor) e 1 danese (un medico dell’Agenzia Spaziale ...