Andrea Dal Corso Rompe il Silenzio e Accusa Uomini e Donne!

gossipnews.tv

: Sta storia di Teresa ha rotto le palle. Indipendentemente dal fatto che sono dalla parte di Andrea, voglio la scelta di Lorenzo. #lascelta - Elisa86055625 : Sta storia di Teresa ha rotto le palle. Indipendentemente dal fatto che sono dalla parte di Andrea, voglio la scelta di Lorenzo. #lascelta - milleunanotte1 : RT @chocxlat: Ma voi che volete Andrea dal Corso sul trono non state bene, ve lo dico con il cuore in mano #uominiedonne -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Dalrisponde ai numerosi fan che lono. Il ragazzo vuole chiarirsi con Teresa Langella e non risparmia feroci critiche nei confronti die Donne. Ecco le sue parole…Novità per quanto riguarda la scelta di Teresa Langella ed il relativo No diDal. In queste ore sono stati tantissimi i fan che non hanno apprezzato la decisione del corteggiatore, quella di non presentarsi alla festa in villa rifilando quindi un bel palo alla bella tronista. I fan non hanno proprio risparmiato, pubblicando centinaia di commenti, alcuni dei quali molto gravi, nei quali hanno rivolto al ragazzo dagli occhi azzurri critiche di ogni sorta, chiedendosi anche il motivo per il quale non si era ancora espresso in merito alla sua decisione.Finalmente il modello Veneziano ha deciso dire il, pubblicando un lungo messaggio nel quale risponde ai ...