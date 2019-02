Werder Brema | Pizarro da record | è il più anziano marcatore in Bundesliga

Hertha-Werder Brema 1-1 : Claudio Pizarro ha segnato il gol del pareggio nei minuti di recupero , al minuto 96, salvando da una sconfitta il Werder Brema contro l'Hertha Berlino chiudendo il match con il risultato di 1-1. L'...

Coppe estere - il Werder Brema elimina il Dortmund. Impresa Newport in FA Cup : Martedì di calcio in giro per l'Europa con le varie coppie nazionali. In Inghilterra spazio ai replay di FA Cup. Giornata di coppa anche in Germania, che non ha risparmiato sorprese. In Francia, oltre ...

Norimberga-Werder Brema 1-1 : Mikael Ishak ha segnato il gol del pareggio nel finale di partita , 86° minuto, salvando da una sconfitta il Norimberga contro il Werder Brema chiudendo il match con il risultato di 1-1. Dopo che l'...

Rebic - gol al Werder Brema ma niente esultanza : pensava fosse il Lipsia! : Segnare e non esultare. Normale per un attaccante quando gli capita di punire una sua ex squadra. Questo lo sa anche Ante Rebic, che però si è reso protagonista di un curioso malinteso in occasione ...

Lipsia-Werder Brema 3-2 : Un gol di Bruma nell'ultimo quarto di gara , al minuto 87, ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Lipsia per 3-2 contro il Werder Brema. Dopo l'iniziale vantaggio del Lipsia ...

Werder Brema spia l'Hoffenheim col drone : 'Nulla di illegale' : Una piccola spy story si fa largo in Bundesliga. All'inizio di questa settimana, infatti, pare che un drone abbia sorvolato Zuzenhausen, il centro sportivo dell'Hoffenheim. Una tecnica utilizzata dal ...

Il Werder Brema ammette : "Usato drone per spiare l'Hoffenheim" : Ah, il calcio tedesco. Alto livello tecnico, stadi pieni, gioco spettacolare, tanti giovani in campo e spionaggio . Come spionaggio? Proprio così. Sta facendo scalpore, in Germania come nel resto d'...

Werder Brema - la rivelazione : usato drone per spiare l’Hoffenheim : Incredibile rivelazione sul Werder Brema, il club tedesco avrebbe usato un drone per spiare gli avversari dell’Hoffenheim durante un allenamento. L’episodio era stato denunciato nei giorni scorsi mentre nella giornata di oggi è arrivata la conferma del direttore sportivo Frank Baumann, che si è anche scusato pubblicamente. “Un osservatore ha cercato di raccogliere informazioni sul posto. Per un breve periodo è stato usato ...

Bundesliga - il Werder Brema ammette : “usato drone per spiare l’Hoffenheim” : Werder Brema “colpevole” d’aver usato un drone per spiare l’Hoffenheim durante alcuni allenamenti Il Werder Brema ha usato un drone per spiare gli avversari durante un allenamento. L’episodio era stato denunciato nei giorni scorsi dall’Hoffenheim e oggi è arrivata la conferma del direttore sportivo del Werder, Frank Baumann, che si è anche scusato pubblicamente. “Un osservatore ha cercato di ...

Werder Brema-Hoffenheim 1-1 : Theodor Gebre Selassie ha segnato al minuto 57, realizzando il gol del pareggio , 1-1, e salvando da una sconfitta il Werder Brema contro l'Hoffenheim. L'Hoffenheim è riuscito a chiudere il primo ...

Dortmund-Werder Brema 2-1 : Vittoria per il Borussia Dortmund, il match contro il Werder Brema si è concluso con il risultato di 2-1. Paco Alcácer e Marco Reus hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. ...