Sono già stati bannati oltre 16 000 cheater da Apex Legends

Milano - autobus si schianta contro 2 auto della polizia parcheggiate : 3 agenti feriti - 2 Sono gravi : Un autobus dell'Atm si è schiantato contro due macchine della polizia in piazzale Cadorna a Milano. Tre agenti sono stati colpiti e sono stati portati in ospedale: due di loro sono in gravi condizioni.

Ci Sono già 50mila "quotisti" Scoppia la lite sul decretone : Rinviato lo scontro sul reddito di cittadinanza con la Lega che ha rinunciato in parte a rendere temporaneo il sussidio caro al Movimento 5 stelle, anche se il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Su Pallosu - la spiaggia italiana dove i gatti vivono in libertà - e Sono chiamati per nome - : Siamo un esempio che riesce a coniugare felicemente diritti animali ed economia. Le nostre presenze turistiche portano un indotto economico a tutto il territorio», chiarisce Atzori, sottolineando ...

In piazza con l'estrema sinistra Ecco chi Sono i gilet gialli tedeschi : BERLINO - gilet gialli in piazza con l'estrema sinistra. Slogan contro Ue, Françafrique e pro Maduro e Putin. "Ma c'è anche un'ala violenta appoggiata dall'Afd", dice un manifestante Segui su affaritaliani.it

Ora che i Gilet gialli non piacciono più - chi Sono gli alleati del M5s in Europa : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Silvio Berlusconi : “Quelli che Sono al governo Sono peggio dei gilet gialli” : Ancora un affondo del leader di Forza Italia contro il governo e, in particolare, del Movimento 5 Stelle. Per Silvio Berlusconi, infatti, al governo italiano avremmo dei politici "peggio dei gilet gialli" e le ricette del Movimento 5 Stelle sono destinate a far crollare l'occupazione e l'economia.Continua a leggere

Vittorio Sgarbi : «In Sicilia la mafia è archeologia. Sono stato fidanzato fedele per 2 anni : terribile» : C'è della divinità nell'uomo, perché l'artista aggiungendo bellezza al mondo continua la creazione. Attraverso l'arte l'uomo si immortala. Dante direbbe che 's'etterna'». Cosa c'è nell'aldilà? «Nulla.

I gilet gialli attirano l’attenzione - ma Sono folla - non popolo. Parla Schiappa : Parigi. L’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, è tornato a Palazzo Farnese: merito di una chiamata distensiva tra il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron, dove si è ribadito “quanto sia importante l’amicizia tra la Francia e l’It

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io Sono Mia : "Che roba è. Non bastavano le offese in vita?" : Parole pesantissime su Io sono Mia, la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia, dove premette: "Non si può raccontare di anime ferite a meno che tu non sia ferito quanto loro. Nelle due ore circa di Io s

Giornata del Gatto : i felini Sono i più amati nelle case italiane e il 17 febbraio si festeggia la loro giornata : Si tratta dell’animale domestico must nelle nostre case e finalmente, gli amanti dei piccoli felini, potranno dedicare una giornata ai propri amici a quattro zampe. Infatti sono i felini ad aggiudicarsi il titolo di star delle case italiane: con 7,5 milioni di gatti contro 6,9 milioni di cani, proprio il prossimo 17 febbraio verrà celebrata in Italia la giornata del Gatto. Quale sia l’importanza che hanno i nostri amici fatti per la ...

Spazio - Parmitano : “La scienza e la tecnologia Sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro” : “La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro“. A scandirlo è stato l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano nel video messaggio agli studenti presenti all’Asi per il lancio ieri del programma Esero Italia con l’Agenzia Spaziale Europea. Per raggiungere obiettivi cruciali “non esistono scorciatoie, bisogna studiare con passione e impegno“, ha detto Parmitano ...

Il leader dei gilet gialli : "I paramilitari ora Sono pronti per far cadere il governo" : 'Abbiamo paramiliatri pronti ad intervenire'. La tensione in Francia continua a salire e un fuori onda mostrato da Piazza Pulita di uno dei leader dei gilet gialli spiega bene qual è la situazione nel ...