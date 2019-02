Renzi | Non mi candido alle Europee Ho pensato 2 volte a fondare un

Matteo Renzi : 'Non mi candido alle Europee - ho raggiunto la pace dei sensi' : 'Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi. Adesso sono un senatore, un parlamentare e lotto contro questo governo dall'opposizione, dico soltanto che chiunque vinca alle primarie non deve ricevere il ...

Reddito di cittadinanza - Matteo Renzi : “È inno a lavoro nero ed elogio a chi non vuole far nulla” : L'ex presidente del Consiglio e senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il Reddito di cittadinanza introdotto dal governo su spinta del Movimento 5 Stelle: "È un inno al lavoro nero, è l'elogio a chi non ha voglia di far le cose". E sul Partito Democratico dice: "Ho raggiunto la pace dei sensi".Continua a leggere

Matteo Renzi : 'Non mi candido alle Europee - ho raggiunto la pace dei sensi' : 'Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi. Adesso sono un senatore, un parlamentare e lotto contro questo governo dall'opposizione, dico soltanto che chiunque vinca alle primarie non deve ricevere il ...

Matteo Renzi infierisce su Federica Mogherini - quello che non dice : "Il suo gravissimo errore" : Ha "deluso le attese". Matteo Renzi usa queste parole nel suo ultimo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia per massacrare Federica Mogherini, l'esponente Pd che lui stesso, da premier, ha fatto eleggere in quota Italia nella Commissione Ue in una delle posizioni chiave, quella di Alto rappresenta

Pd - Renzi boccia l autonomia 'Non apprezzo il disegno'. E gela sia Gentiloni che Bonaccini : 'Nel mondo del centrosinistra ci sono persone che dicono che io ho creato il populismo. E ci sono tra di noi persone che negli ultimi quattro anni hanno passato il proprio tempo a fare la guerra a me.

Renzi : Salvini mette le divise perché non ha più chi stira le camicie : Roma, 16 feb., askanews, - 'Salvini si mette delle uniformi, della polizia, dei carabinieri. Va capito: a casa non ha più chi gli stira le camicie'. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, presentando ...

Enrico Letta ironizza sul nuovo libro di Renzi : “Il vero titolo? #Nonhoimparato” : “Il vero titolo del libro di Renzi? #Nonhoimparato….ops! #sischerza”. L’ex premier del Pd Enrico Letta ha ironizzato così su Twitter in merito all’intitolazione del secondo volume scritto da Matteo Renzi, che invece si chiama ‘Un’altra strada’. Letta, dal canto suo, ha di recente pubblicato un libro dal titolo ‘Ho imparato’. Il botta e risposta è il seguito di quanto detto ieri ...

Enrico Letta : “Il vero titolo del libro di Renzi? ‘Non ho imparato'” : L'ex premier Enrico Letta replica con un tweet ironico alle critiche indirizzate a lui, contenute nel nuovo libro di Matteo Renzi: "Il vero titolo del libro di Renzi? 'Non ho imparato'. Ops, si scherza". Gli risponde Parrini (Pd): "Dev'essere frustrante per un ex presidente del Consiglio accorgersi che solo se attacca Renzi qualcuno gli dà un posticino in cronaca"Continua a leggere

Autonomia diffeRenziata - stallo in Cdm. Salvini : non ci saranno cittadini di serie A e B : II ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che il « testo finale» delle intese con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna «verrà vagliato dalle Camere che saranno coinvolte in maniera adeguata nell'iter di approvazione»...

Renzi : “Non scappo di casa”. L’ex leader del Pd resta e bastona Gentiloni : «Non scappo di casa», assicura Matteo Renzi ai giornalisti della stampa estera che gli chiedono se rinnoverà o meno la tessera del Pd. «E un nuovo partito non è all’ordine del giorno, è fantapolitica». Insomma al di là di tutti i temi di attualità toccati nel suo nuovo libro, è il titolo Un’altra strada a giustificare una serie di interrogativi sul...

Matteo Renzi farnetica : 'Ecco chi mi ha fatto fuori'. Non solo i 'servizi segreti' : Un complotto . O, come lo descrive lui, 'una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni'. Così Matteo Renzi definisce l 'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, ...

Matteo Renzi farnetica : "Ecco chi mi ha fatto fuori". Non solo i "servizi segreti" : Un complotto. O, come lo descrive lui, "una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni". Così Matteo Renzi definisce l'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, nella quale il padre Tiziano venne coinvolto con l'accusa di "traffico di influenze". Lo fa in un passagg

Matteo Renzi contro Roberto Fico : "Si comporti da arbitro - non da giocatore" : "Oggi alla Camera è successa una cosa grave: il presidente della Camera si comporta come un giocatore, non è arbitro super partes. Fico, icona di una parte della sinistra, ha sottovalutato e non punito un deputato del M5s che faceva il verso delle manette". Durante la presentazione del suo ultimo libro "Un'altra strada" al Tempio di Adriano a Roma, Matteo Renzi ne approfitta per attaccare i rivali di sempre.Questa mattina, in aula ...

Renzi : “Il problema di Di Maio è l’assenza di cervello - non le manine”. Poi duro sulla Castelli : “Cialtrona” : “Il problema di Di Maio non sono le manine, ma la sua assenza di cervello”. Queste le parole di Matteo Renzi, senatore del Partito Democratico, intervenendo alla presentazione del suo ultimo libro “Un’altra strada”, alla Camera di Commercio di Roma. “Io ricordo lo scontro tv tra la Castelli e Padoan. Alla professionalità del nostro onorevole la Castelli ha risposto ‘Questo lo dice lei’. Studi ...