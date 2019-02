USA | uccide di botte il loro neonato | lei non denuncia | ' Lo amo troppo'

USA - giovane mamma 'ossessionata dai selfie' uccide - fa a pezzi e brucia suo figlio : Una vicenda terribile giunge dal New Jersey, negli Stati Uniti, dove una donna di 24 anni, Nakira Griner, è accusata di aver ucciso suo figlio in maniera davvero brutale. Un omicidio che ha letteralmente sconvolto non solo il News Jersey, ma tutti gli States. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che la donna, almeno in un primo momento, abbia negato di aver commesso il delitto. La stessa avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere ...

USA - polizia uccide rapper nero che dormiva in auto - : Sei agenti sono entrati in azione a Six Vallejo, vicino a San Francisco, dopo che era stata segnalata la presenza di un uomo su una macchina davanti a un Taco Bell. Per la famiglia della vittima è un ...

Maltempo USA - neve e blizzard fanno già due vittime : da domani temperature estreme in grado di uccidere in pochi minuti [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

USA - uccide i genitori - la fidanzata e altre due persone : il killer in fuga è un 21enne : Cinque persone sono state uccise in due diverse sparatorie avvenute nelle contee di Ascension e Livingston, in Louisiana. La polizia sta dando la caccia al sospettato, un giovane di ventuno anni. Dakota Theriot avrebbe ucciso i suoi genitori, la sua fidanzata di venti anni e due familiari di quest’ultima.Continua a leggere

USA - caccia all'uomo : 21enne uccide i genitori e altre tre persone : Grave sparatoria poche ore fa in Louisiana, stato affacciato sul golfo del Messico nel sud-est negli Stati Uniti d'America. Un giovane di 21 anni, Dakota Theriot, attualmente in fuga, è sospettato di avere ucciso i suoi genitori e altre tre persone. Il giovane, armato e pericoloso, è ricercato per omicidio in due contee. La notizia, diffusa da tutti i principali media americani (che stanno seguendo in diretta gli sviluppi della tragica vicenda) ...

Coppia litiga durante un live su facebook - lei : “devi scUSArti davanti a tutti”. Lui prende il fucile e la uccide in diretta : Uccisa dal fidanzato in diretta facebook. Questo il drammatico destino toccato a una giovane donna della Louisiana, Rannita Williams, uccisa dal suo compagno Johnathan Robinson. Causa scatenante del delitto sarebbe stata proprio la diretta facebook: tra i due era iniziata una lite e lei ha avviato una diretta affinché lui si scusasse pubblicamente. La reazione dell’uomo è stata di segno opposto, prima l’ha insultata e minacciata, poi ...

Coppia litiga durante un live su facebook : “devi scUSArti davanti a tutti”. Lui prende il fucile e la uccide in diretta : Uccisa dal fidanzato in diretta facebook. Questo il drammatico destino toccato a una giovane donna della Louisiana, Rannita Williams, uccisa dal suo compagno Johnathan Robinson. Causa scatenante del delitto sarebbe stata proprio la diretta facebook: tra i due era iniziata una lite e lei ha avviato una diretta affinché lui si scusasse pubblicamente. La reazione dell’uomo è stata di segno opposto, prima l’ha insultata e minacciata, poi ...

Molly Russell - 14enne suicida : padre accUSA Instagram/ 'Spinta a uccidersi - seguiva pagine sulla depressione' : Molly Russell, 14enne suicida: il padre accusa Instagram: 'L'ha spinta ad uccidersi'. Tutta colpa di pagine, profili e hashtag sulla depressione.

Figlia 14enne si toglie la vita - il padre accUSA : 'Instagram l'ha spinta a uccidersi' : Si è tolta la vita a 14 anni, nel 2017: i genitori ora accusano Instagram. 'Instagram ha spinto mia Figlia a uccidersi', ha detto il padre Ian Russell, padre di Molly Russell, alla Bbc . Guardando i ...

USA - 21enne si barrica in banca e uccide 5 persone : arrestato dopo un blitz : È stato lo stesso aggressore, un ragazzo di 21 anni, a chiamare le autorità dichiarando di aver aperto il fuoco all'interno della banca. Il giovane si è barricato per ore facendo intendere che aveva ostaggi ma aveva già ucciso tutti e non voleva arrendersi: arrestato dopo blitz delle teste di cuoio della polizia.Continua a leggere

USA l’anziano amante come schiavo sessuale per anni : 34enne lo tortura - lo evira e lo uccide : Protagonista in negativo della brutale storia di violenza è una donna serba di 34 anni che ha legato e torturato a lungo il 67enne suo amante prima di evirarlo e ucciderlo a colpi di ascia. Per la polizia locale aveva premeditato l'omicidio dopo che l'uomo si era rifiutato di darle altri soldi.Continua a leggere

Somalia - raid USA uccide 52 al Shabaab : 21.10 raid aereo dell'esercito Usa in Somalia ha ucciso 52 estremisti di al Shabaab, gruppo terrorista legato ad al Qaida, in risposta ad un precedente attacco subìto dalle forze somale. Il raid,informa il Comando Usa in Africa, è avvenuto a Jilib nella regione del Medio Juba.Al Shabab, che controlla gran parte del Sud e Centro Somalia e conduce attacchi di alto profilo a Mogadiscio e altrove, ha rivendicato l' attacco di martedì scorso, in un ...

Salvini : se i poliziotti non possono USAre le manette offrono cappuccio e brioche? La sorella di Uva : con lui licenza di uccidere : Non c'è praticamente giorno in cui le esternazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non creino uno o più casi politici. Il leader leghista è finito sotto attacco per le dichirazioni sul caso ...

Sant’Antonino di SUSA : dentista uccide il figlio adottivo - poi chiama i carabinieri : «Venite a prendermi, ho ucciso mio figlio». Ha detto così, al telefono con i carabinieri, un uomo di Sant’Antonino di Susa (Torino). Flavio Forla, 70 anni, dentista in pensione ed ex vicesindaco del paese, ha usato il cavo di un computer per soffocare il figlio adottivo di 36 anni, Giacomo. È successo poco dopo le quattro di oggi, lunedì 14 gennaio...