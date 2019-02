: Rogo, da Prefettura piano trasferimenti - NotizieIN : Rogo, da Prefettura piano trasferimenti - TelevideoRai101 : Rogo, da Prefettura piano trasferimenti - Etruria72 : San Ferdinando (RC) , rogo nella baraccopoli: muore 28enne. La prefettura prepara un piano di trasferimento.… -

Saranno trasferiti i migranti che vivono nella baraccopoli di San Ferdinando, dove nella notte è divampato un incendio in cui è morto un senegalese 29enne Ilè stato approntato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto di Reggio Calabria, in attesa dell'attuazione di forme di accoglienza diffusa per le quali la Regione contribuirà con strumenti che incentivino le locazioni.(Di sabato 16 febbraio 2019)