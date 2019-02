Orfani femminicidio | ecco modello Alghero

Anche il governo si vergogna del taglio ai fondi per gli Orfani di femminicidio : Nell'immenso disastro economico e istituzionale rappresentato dalla legge di bilancio, non è moralmente marginale la vicenda del fondo per le famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio , che è stato ridotto a meno di un terzo da quel governo che si era pubblicamente impegnato a finanziarlo per dieci milioni di euro.Proprio noi avevamo chiesto 10 milioni, una bazzecola in mezzo a nefandezze e sprechi di questa Manovra. ...

Bocciato emendamento per i fondi agli Orfani di femminicidio - ira Carfagna : “Bastardata - hanno trovato i soldi per le birre artigianali” : Manovra, Bocciato emendamento per i fondi agli orfani di femminicidio, la Carfagna su tutte le furie: “hanno trovato i soldi per le birre artigianali e non li trovano per gli orfani… Bastardata!” La commissione Bilancio della Camera ha Bocciato un emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per gli orfani di femminicidio. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Mara Carfagnache aveva ...