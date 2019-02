Latte | verso intesa 72 centesimi litro come acconto

ilfogliettone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Al tavolo del prezzo dela Cagliari potrebbe essere vicino un accordo in extremis: 72Iva compresa alper il conferimento del prodotto e un saldo ancorato a una griglia che, considerando interventi di Regione e Stato, dovrebbe far sollevare il prezzo vicino a quello richiesto dai pastori, un euro. E' questa l'ultima indiscrezione sul tavolo industriali-allevatori aperto questa mattina in prefettura dal Ministro Gian Marco Centinaio.