lastampa

: RT @LaStampa: Bambini e videogiochi: c’è sempre un rapporto negativo? - IzzoEdo : RT @LaStampa: Bambini e videogiochi: c’è sempre un rapporto negativo? - LaStampaTech : Bambini e videogiochi: c’è sempre un rapporto negativo? ?? - LaStampa : Bambini e videogiochi: c’è sempre un rapporto negativo? -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Le connessioni che Mats aveva stabilito nel mondo virtuale, per lui non sarebbero mai state possibili nella vita reale, perché costretto in casa dei suoi genitori dalla sua grave disabilità. Penso ...