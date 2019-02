Patto sociale tra Diocesi di Noto ed amministrazioni comunali

Conte : "Reddito per nuovo Patto Sociale" : 13.30 Conte :"Reddito per nuovo Patto Sociale" "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante ...

Conte : "Reddito per nuovo Patto Sociale" : 13.30 "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante di un nuovo Patto sociale e vigilerò affinché in questo progetto non ci siano furbizie e abusi",afferma. Esclude ogni assistenzialismo."i cittadini sono incentivati a trovare lavoro" ...