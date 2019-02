‘Ndrangheta | il boss Francesco Strangio catturato nel cosentino | era latitante da un anno

Reggio Calabria - ucciso in agguato di ‘Ndrangheta il pregiudicato Francesco Catalano : “Vicino al boss Ciccio Rodà” : Quattro o cinque colpi di pistola. Non ha avuto il tempo nemmeno di scendere dalla sua auto, appena parcheggiata nel cortile del condominio “Il Glicine” ad Arghillà, nella periferia nord di Reggio Calabria . Francesco Catalano è morto sul colpo. I killer lo hanno atteso sotto casa e lo hanno freddato. La dinamica dell’ agguato indica la mano di professionisti. Un omicidio pesante quello che si è consumato ieri sera nella città dello Stretto. Un ...

“Per la prima volta” ‘Ndrangheta in Veneto - cittadini dal boss per risolvere i problemi : Estorsione, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, minaccia, tentata frode processuale, tutti reati aggravati dalle "modalità mafiose": l'operazione Terry dei carabinieri del Ros ha accertato "per la prima volta da un punto di vista giudiziario" la presenza in Veneto della 'ndrangheta, con "un gruppo criminale di origine calabrese, legato da ...