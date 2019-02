vanityfair

: In arrivo l’aereo elettrico più veloce del mondo - GLI INFORMATI - - Glinformati : In arrivo l’aereo elettrico più veloce del mondo - GLI INFORMATI - - TravellerItalia : In arrivo l’aereo elettrico più veloce del mondo - kamilablooms : @giulisorre veramente, prendo l’aereo e arrivo -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Inl'aereopiùdelFino a pochi anni fa parlare di aerei elettrici era considerata fantascienza. Una volta però assodata la fattibilità dell’impresa, le aziende impegnate in questa nuova frontiera dell’aviazione civile sono passate allo step successivo: costruire un aereoche, una volta in funzione, sarà piùdi quello della concorrenza. È quello che sta facendo Rolls Royce con l’Accelerating the Electrification of Flight (ACCEL): un super progetto finanziato in parte dal governo britannico (che ha investito ben 343 milioni di sterline per supportare una lunga lista di progetti di ricerca e sviluppo in questo settore) e realizzato con la collaborazione del produttore di motori elettrici YASA e della startup Electroflight. Se tutto andrà come previsto, ACCEL permetterà al celebre marchio britannico di automobili di lusso di costruire e testare ...