Icardi-Inter | incontro | il calciatore lascia Appiano

Inter - Marotta sogna Cavani : potrebbe essere lui il dopo Icardi : Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ai minimi storici e la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato sembra la soluzione migliore per porre fine ad ogni polemica, legata anche alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara. Con la sua partenza, tra l'altro, i nerazzurri sistemerebbero definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario, uscendo poi a luglio dal settlement agreement siglato ...

Inter - Icardi continua ad essere malato : si vedrà se verrà convocato per la gara con la Samp : Il fuoco sotto la cenere. In una mattinata di apparente tranquillità, con la squadra rientrata dal successo griffato Lautaro dalla trasferta di coppa a Vienna, con il ds Piero Ausilio e il cfo ...

Inter - incontro lampo tra Icardi e la dirigenza : è durato un quarto d'ora! : Arrivano aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sul caso Icardi-Inter: l'incontro tra Maurito , Marotta, Ausilio, Gardini e Spalletti c'è stato, ma è durato appena un quarto d'ora .

Inter - faccia a faccia Icardi-Marotta-Spalletti : mattinata caldissima alla Pinetina : Luciano Spalletti e Mauro Icardi hanno incontrato il dirigente dell’Inter Beppe Marotta dopo il caos degli ultimi giorni attorno alla fascia da capitano E’ durato circa un quarto d’ora l’incontro tra la dirigenza dell’Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti e Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, al quale è stata tolta la fascia di capitano, ha lasciato Appiano Gentile poco dopo ...

Inter - è durato un quarto d'ora il colloquio tra Icardi e la dirigenza : Quindici minuti. La durata del summit tra Mauro Icardi e la dirigenza dell'Inter. L'argentino ha lasciato Appiano Gentile, a bordo della Bentley della moglie Wanda Nara. All''incontro, dopo la ...

Inter - Icardi pubblica foto con Wanda per San Valentino Foto : Mauro Icardi, non convocato per la gara dell'Inter di Europa League e senza più la fascia di capitano festeggia San Valentino con la moglie e agente Wanda Nara, postando una Foto su...

Inter-Icardi - è il giorno della resa dei conti : Dopo la vitttoria con il Rapid Vienna , in casa Inter arriva il giorno della resa dei conti con Mauro Icardi . Ad Appiano è previsto un faccia a faccia tra Marotta, Spalletti e l'attaccante argentino ,...

Inter - Icardi - ad Appiano è il giorno del faccia a faccia con Marotta e Spalletti : atteso per oggi - probabilmente al termine dell'allenamento iniziato stamani alle 11 - l'incontro, ad Appiano Gentile, tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, l'allenatore Luciano Spalletti e l'...

Icardi - ora le scuse all'Inter. E Wanda toglie le foto : INVIATO A VIENNA - È il giorno del faccia a faccia con la squadra. E Mauro Icardi dovrà chiedere scusa per quanto accaduto negli ultimi giorni. Lo attende la società, lo aspettano i compagni, con ...

'Con il cuore non fai errori' - post di Wanda Nara per Icardi dopo quanto accaduto con l'Inter : FUNWEEK.IT - Sono giorni difficili per Mauro Icardi all'Inter dopo che gli è stata revocata la fascia da capitano e non è stato convocato contro il Rapid Vienna per il match di...

Inter - Mauro Icardi ha scelto : sta con Wanda Nara - il suo messaggio furibondo : Questo articolo è lunghissimo e quindi sarà un' impresa farvi arrivare fino in fondo. Per fortuna ci sono cose da dire, del resto qui si tratta il caso del momento, ovvero quello relativo a Icardi e a tutto il companatico. Dopo il rifiuto di partecipare alla trasferta viennese, ieri l' ex capitano d

Inter - la lista per il dopo Icardi : ci sono Dzeko e Lukaku : Il Corriere delle Sport spiega che se la frattura tra l' Inter e Mauro Icardi non sarà ricomposta, fino a fine stagione saranno Lautaro Martinez e Keita ad alternarsi nel ruolo di prima punta, per la prossima stagione ...

Inter - se parte Icardi sono cinque i possibili sostituti : tra questi ci sarebbe Edin Dzeko : Il caso Icardi continua a far parlare in casa Inter. La società ha deciso di togliere la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola al portierone sloveno Samir Handanovic con un comunicato ufficiale diramato nella mattinata di mercoledì. Una scelta presa dal club in seguito al summit andato in scena alla Pinetina martedì tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Luciano Spalletti, che sarebbe la diretta ...

Icardi - frecciata all’Inter : “è meglio tenere la bocca chiusa…” : “È meglio tenere la bocca chiusa e apparire stupidi che aprirla e fugare ogni dubbio”. E’ questa la frecciata mandata dall’attaccante Mauro Icardi al termine della partita dell’Inter in Europa League, i nerazzurri hanno vinto 0-1 in trasferta contro il Rapid Vienna ed ipotecato la qualificazione. L’argentino non ha seguito la squadra, una decisione arrivata dal calciatore stesso dopo la mossa dei ...