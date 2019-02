Cucchi | indagato Lorenzo Sabatino | ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di

Cucchi - depistaggi continui sull’inchiesta a carico dei carabinieri : indagato anche colonnello : Si allarga sempre di più e coinvolge altri ufficiali l'inchiesta sui presunti depistaggi rilevati a più riprese nell’indagine sulla morte di Stefano Cucchi a carico di un gruppo di carabinieri. Nel registro degli indagati è finito ora il colonnello Lorenzo Sabatino, attuale comandante provinciale dei carabinieri a Messina ma all'epoca dei fatti a capo del Reparto operativo dell’Arma a Roma. Per i pm avrebbe consegnato in Procura documenti ...

Anche un colonnello dei carabinieri è indagato per i depistaggi sul caso Cucchi : Il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, nel 2009 capo del nucleo operativo di Roma e oggi comandante provinciale dei carabinieri a Messina, è indagato per manomissione delle prove relative all’omicidio di Stefano Cucchi – il 31enne romano morto nel 2009 pochi

Cucchi - l'inchiesta si allarga : indagato anche un colonnello : Prigionieri del vincolo di omertà con cui l'Arma dei carabinieri ha sequestrato per nove anni la verità sull'omicidio di Stefano Cucchi , cadono uno dopo l'altro. E tutti insieme. Ufficiali, ...

Caso Cucchi - indagato per falso anche un generale dei carabinieri : Caso Cucchi, indagato per falso anche un generale dei carabinieri Si tratta di Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti colonnello e comandante del gruppo Roma. Lui nega di aver preso parte a qualsiasi manipolazione delle note sulle condizioni di salute del giovane geometra, morto nel 2009, per le quali sono indagati altri 5 ...

La morte di Cucchi - indagato il generale Casarsa : Sarà ascoltato in aula nell'ambito del processo sulla morte di Stefano Cucchi, che vede imputati 5 carabinieri, il generale dell'arma Alessandro Casarsa, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta-...

Cucchi : indagato generale Casarsa : ANSA, - ROMA, 06 FEB - Sarà ascoltato in aula nell'ambito del processo sulla morte di Stefano Cucchi, che vede imputati 5 carabinieri, il generale dell'arma Alessandro Casarsa, indagato dalla Procura ...

Stefano Cucchi - si allarga l’inchiesta sull’insabbiamento : “Il generale Alessandro Casarsa indagato per falso” : Ha da poco lasciato il suo incarico al Quirinale come comandante dei Corazzieri e ora risulta indagato nell’inchiesta sull’insabbiamento, ipotizzato dalla procura di Roma, in seguito alla morte di Stefano Cucchi. Prima di ottenere un posto sul Colle più alto di Roma, infatti, Alessandro Casarsa, era il comandante del Gruppo Roma. Per questo motivo è finito indagato perr il caso Cucchi, come riporta il Corriere della Sera. È da ...

Caso Cucchi - indagato generale dei carabinieri : L'inchiesta bis sui depistaggi nel Caso Cucchi è arrivata a coinvolgere anche il generale Alessandro Casarsa, fino a un mese fa capo dei corazzieri in servizio al Quirinale e, all'epoca dei fatti, ...

Caso Cucchi - indagato per falso anche un generale dei carabinieri - : Si tratta di Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti colonnello e comandante del gruppo Roma. Lui nega di aver preso parte a qualsiasi manipolazione delle note sulle condizioni di salute del giovane ...

Un nuovo indagato per il caso Cucchi è il generale Casarsa : C'è un generale tra gli indagati del caso Cucchi. Si tratta di Alessandro Casarsa, fino a qualche settimana fa comandante dei Corazzieri. L'ufficiale nel 2009 era colonnello e comandava il gruppo Roma ...

Caso Cucchi - un generale indagato per aver manipolato alcune relazioni : L'alto ufficiale, fino a un mese fa capo dei corazzieri in servizio al Quirinale, è a sospettato di aver modificato e manipolato alcune relazioni di servizio, redatte dai carabinieri Gianluca Colicchio e Francesco Di Sano, sulle condizioni di salute del geometra. Ma nega ogni addebito.Continua a leggere

Un nuovo indagato per il caso Cucchi : è il generale Casarsa : L’ufficiale nel 2009 era colonnello e comandava il gruppo Roma che sovrintende alle varie compagnie della capitale.

C’è un altro generale indagato per i presunti depistaggi sul caso Cucchi - scrive il Corriere : Il generale di brigata Alessandro Casarsa, fino a un mese fa capo dei corazzieri in servizio al Quirinale, è indagato per falso in atto pubblico in relazione all’omicidio di Stefano Cucchi – un 31enne romano morto nel 2009 pochi giorni

Caso Cucchi - un generale indagato per aver manipolato alcune relazioni : Si tratterebbe di note redatte da carabinieri sulle condizioni di salute del giovane morto dieci anni fa