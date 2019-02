Valentino Rossi festeggia 40 anni | la programmazione su Sky Sport sabato 16 febbraio

Aldo Montano come Valentino Rossi - l’azzurro della scherma non ha dubbi : “ecco cosa ci accomuna” : Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore “Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa ...

Formula 1 - Raikkonen : 'Io come Valentino Rossi - addosso ci sentiamo un'altra età' : Kimi Raikkonen verso l'esordio ufficiale con l' Alfa Romeo Racing . A Sky Sport 24, il pilota finlandese ex Ferrari ha raccontato le sue prime impressioni sul nuovo team: "Qui ho trovato persone che hanno voglia ed entusiasmo, c'è tanto potenziale e presto scopriremo a che ...

F1 – L’entusiasmo di Raikkonen alla vigilia dell’esordio in Alfa Romeo : “presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi” : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco ...

La MotoGp omaggia Valentino Rossi : l’iniziativa per il 40° compleanno del Dottore : Valentino Rossi sabato soffierà 40 candeline: l’iniziativa della MotoGp per omaggiare il campione italiano Manca sempre meno al compleanno di Valentino Rossi, il Dottore compirà ben 40 anni il pRossimo 16 febbraio ma il suo animo rimane lo stesso di quel ragazzino pronto a festeggiare le vittorie con ironia e scenette esilaranti. Tutto il mondo celebrerà il 40° compleanno di Valentino Rossi, che passerà la sua giornata con amici e ...

San Valentino - come non diventare il prossimo ex? Ecco quali sono le abitudini sessuali degli italiani : San Valentino, festa degli innamorati, è l’occasione perfetta per celebrare l’amore e sorprendere il proprio partner con un dono speciale. La corsa al regalo perfetto non sempre si conclude al meglio e il rischio di diventare il nEXt ex è alto quando si cede alla tentazione di grandi cuscini stampati con foto di coppia, portachiavi improbabili e fiori finti. Oltre al cattivo gusto si può cedere ai cliché. Grande classico: la scatola di ...

Moto3 – Le accuse a Manzi e la frecciata all’Academy di Valentino Rossi - Fenati attacca : “impensabile che…” : Il pilota marchigiano è tornato a parlare non solo del contatto con Manzi ma anche della sua uscita dalla VR46 Academy di Valentino Rossi Mancano pochi giorni, dopodiché Romano Fenati sarà libero di mettersi alle spalle quanto accaduto a Misano nella scorsa stagione. Il pilota marchigiano aveva toccato il freno di Stefano Manzi a 217 km/h, rischiando di provocare un incidente con conseguenze devastanti per il suo avversario. Un gesto ...

F1 – Giovinazzi come Valentino Rossi : il pugliese dell’Alfa Romeo da Aldo Drudi per un casco speciale : Giovinazzi da Aldo Drudi per un casco speciale ‘alla Valentino Rossi’ per la sua stagione 2019 in F1 con l’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi esordirà ufficialmente come pilota di F1 nella stagione 2019: il pugliese è infatti stato scelto dall’Alfa Romeo per affiancare Kimi Raikkonen nel nuovo Mondiale a quattro ruote. Un’emozione incredibile per il pilota di Martina Franca, che raggiunge un sogno che coltivava sin ...

Aldo Montano : "Amo la mia Harley. Sono come Valentino Rossi - non mollo" : Quelle esperienze Sono capitate in un determinato momento, quando le televisioni si avvicinavano al mondo dello sport e degli sportivi per cercare volti e personaggi interessanti. Io portavo i ...

Moto Gp - Brembo scrive a Valentino Rossi una lettera di auguri davvero speciale [FOTO] : La missiva di auguri scritta dal colosso mondiale dei freni assume le caratteristiche di una vera e propria dichiarazione d’amore Il pRossimo 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni e per l’occasione stanno letteralmente fioccando messaggi di auguri provenienti da tutto il mondo all’indirizzo del campione pesarese. Tra i numerosi messaggi d’affetto spicca certamente la particolare lettera scritta dalla Brembo, celebre costruttore di ...

Brembo e Valentino Rossi : amore senza freni! : Il 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni e Brembo ha deciso di festeggiare questo compleanno impoirtante inviandogli una lettera che ripercorre il legame speciale tra l’azienda e il pluricampione, ma anche tutta la sua carriera. Caro Valentino, oltre 25 anni fa ci siamo innamorati, della tua sensibilità in frenata e della tua spensieratezza dopo […] L'articolo Brembo e Valentino Rossi: amore senza freni! sembra essere il primo ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi può sorridere ma le Ducati volano. Serve un altro step : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

MotoGp – Valentino Rossi in versione… Minions : il nuovo sfondo per pc del telemetrista Flamigni [FOTO] : Valentino Rossi e Matteo Flamigni diventano Minions: il simpatico nuovo sfondo del telemetrista del Dottore in versione cartoon La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: in attesa dell’esordio del 10 marzo in Qatar, i piloti saranno impegnati in un’ultima sessione di test, dal 23 al 25 febbraio, proprio sul circuito di Losail per continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa in Malesia. A Sepang i piloti hanno ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Yamaha migliorata ma c’è ancora da lavorare per Valentino Rossi : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

MotoGP - Brembo scrive a Rossi : 'Caro Valentino Auguri : 100 mila frenate e 400 dischi dopo' : Nessun altro pilota al mondo, anche considerando l'automobilismo, può esibire una striscia così lunga di successi con i freni Brembo. Oggi caro Valentino inizia un nuovo grande capitolo della tua ...