Sanremo | la polemica su Satana? ‘Un bel tacer non fu mai scritto’

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele «ha invocato Satana». Surreale polemica sulla gag della comica : Virginia Raffaele (Agi per Ufficio Stampa Rai) Ma che ‘diavolo’ succede? Una nuova polemica (stavolta ancora più inconsistente di quelle precedenti) investe a posteriori il Festival di Sanremo 2019 e riguarda Virginia Raffaele. L’attrice e conduttrice della kermesse è stata infatti accusata di aver invocato Satana sul palco dell’Ariston durante uno sketch, circostanza che da sola basterebbe a spiegare la natura ironica ...

Sanremo - Beppe Severgnini : "In giuria non conoscevamo i voti di giornalisti e pubblico a casa. Polemica surreale" : “L’Italia sembra un film di Mel Brooks. Si passa dalla Diciotti al voto di Sanremo”. Beppe Severgnini interviene sul caso del momento e non è un commento come tanti altri, visto che il giornalista del Corriere della Sera era uno degli otto componenti della contestatissima giuria d’onore che ha contribuito alla vittoria al Festival di Mahmood.La vicenda ha invaso il campo della politica, con i partiti di governo decisi a rivendicare ...

Mahmood vince Sanremo ed è subito polemica per il meccanismo di voto : Si è concluso da pochi giorni il Festival di Sanremo, da sempre uno degli eventi musicali e televisivi più attesi in Italia. Il vincitore di quest'anno è il 26enne Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood. Un successo indubbiamente inaspettato che, fin da subito, non ha mancato di scatenare polemiche. Il cantante italo-egiziano si è aggiudicato il primo posto con la canzone "Soldi", davanti a Ultimo, secondo classificato con "I tuoi particolari" e Il ...

Sanremo 2019 - la polemica di Ultimo : "Com'è possibile che il volere del televoto venga ribaltato da una giuria e da 8 persone?" : Le polemiche per la vittoria di Mahmood alla 69esima edizione del Festival di Sanremo non si placa. Ultimo, piazzatosi al secondo posto, proprio non ci sta a vedere ribaltato il voto del pubblico a casa da parte di stampa e giuria d'onore. Il terzetto di artisti arrivati sul podio (Mahmood, Ultimo, Il Volo), infatti, si è misurato con il televoto che ha dato i seguenti risultati (resi noti da Lorenzo Pregliasco, cofondatore di YouTrend): ...

VIDEO Mahmood vincitore Festival Sanremo 2019 : ascoltiamo la canzone “Soldi” - trionfo con polemica all’Ariston : Il Festival di Sanremo 2019 è stato vinto da Mahmood, 26enne italo-egiziano che è riuscito a festeggiare sul palco del Teatro Ariston interpretando il brano “Soldi”. L’artista ha sconfitto il favorito Ultimo e il Volo al termine della kermesse canora, il verdetto conclusivo ha fatto molto discutere anche perché il televoto aveva ampiamente premiato Ultimo che sembrava già essersi involato verso il successo. Di seguito il VIDEO ...

Mahmood risponde alla polemica di Ultimo : il vincitore di Sanremo dice basta : Festival di Sanremo 2019: Mahmood risponde a Ultimo Dopo la vittoria a Sanremo 2019, Mahmood ha replicato a Domenica In alla polemica scatenata da Ultimo. Il secondo classificato di questa edizione è sbottato contro i giornalisti al termine della kermesse musicale. “Al contrario di tanti giornalisti che in questa settimana hanno avuto la presunzione di giudicare […] L'articolo Mahmood risponde alla polemica di Ultimo: il vincitore di ...

Sanremo 2019 : vince Mahmood. La polemica di Ultimo : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019È una sorpresa: Mahmood vince il 69esimo Festival di Sanremo con il brano Soldi. Il favorito della vigilia, il cantautore romano Ultimo, arriva secondo con I Tuoi Particolari, terzi (anche loro un po’ a sorpresa) Il Volo con Musica che resta. «Io sono un ragazzo italiano, nato e cresciuto a Milano, da madre ...

Sanremo 2019 - polemica di Nigiotti all'Ariston : "A mezzanotte son sempre svegli" : UPDATE: 00.15 - Enrico Nigiotti porta un pizzico di polemica anche sul palco dell'Ariston. Al termine dell'esibizione, infatti, Nigiotti ha rotto il protocollo e ha parlato. Riferendosi all'orario ormai tardo e al pubblico, che ha comunque applaudito convintamente la sua esibizione - per la quale alla fine si è anche commosso - ha infatti approfittato di un attimo per dire: "A mezzanotte sono sempre svegli". Come a dire che vede il ...

ENRICO NIGIOTTI - 'NONNO HOLLYWOOD'/ Video : polemica per la scaletta : 'canto dopo le 24' - Finale Sanremo 2019 - : ENRICO NIGIOTTI è in gara a Sanremo 2019 con 'NONNO HOLLYWOOD', una ballad dedicata al nonno: 'è stato il mio miglior amico per tre anni'

Sanremo 2019 - polemica (pretestuosa) su Renga : «La voce maschile più armoniosa». Il cantante precisa : Francesco Renga (Twitter @SanremoRai) “La voce maschile è più armoniosa e bella” di quella femminile. Stanno suscitando polemiche le affermazioni rilasciate ieri notte da Francesco Renga al DopoFestival. Rispondendo ad una domanda (in realtà rivolta in prima battuta a Baglioni) sull’esigua rappresentanza femminile in gara, il cantautore ha espresso una teoria che ha suscitato critiche e persino accuse di sessismo. Reazioni, ...