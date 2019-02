San Valentino | ' l’amore pigro' ai tempi dei social

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Sorpresa di San Valentino alla fidanzata - ma addobba con i cuoricini l'auto sbagliata : di Eugenio Caliandro a forma di cuore, rigorosamente rossi, e l'immancabile mazzo di fiori. Quanto di meglio e di più romantico una donna possa aspettarsi dal suo uomo nel giorno di . L'omaggio ...

Icardi pensa a Wanda : gli auguri di San Valentino durante Rapid Vienna-Inter : TORINO - L' Inter gioca in trasferta con il Rapid Vienna per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e Mauro Icardi, dopo aver perso la fascia di capitano, non è stato convocato per l'...

San Valentino da record : a 94 anni diventa papà : Un San Valentino da record per un 94enne che ieri è diventato papà. La madre del neonato ha 42 anni. E’ accaduto in Puglia, nel Foggiano, dove una donna ha dato alla luce un bambino nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola. Quando un simpatico 94enne è giunto in ospedale, non è passato inosservato, ma la sorpresa maggiore per i medici e gli infermieri è stata scoprire che l’uomo ...

Inter - Icardi e Wanda Nara postano : "Buon San Valentino". Ausilio : "Scelta? Seri motivi" : Mentre i suoi compagni di squadra sono in campo contro il Rapid Vienna , Mauro Icardi, che ha rifiutato la trasferta in polemica con l'Inter, e quindi è stato privato della fascia di capitano, ha ...

Calcio - Inter : Icardi innamorato - gli auguri di San Valentino per Wanda : ROMA - Al cuore non si comanda. Mauro Icardi testimonia l'amore per la moglie e procuratore Wanda Nara con gli auguri di San Valentino via Instagram. La foto li ritrae eleganti e sorridenti, i ...

San Valentino - le immagini Esa dallo Spazio : amate la Terra : In occasione di San Valentino l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato alcuni video di luoghi del pianeta Terra visti dallo Spazio che hanno assunto la forma di un cuore per cause naturali. Un modo per celebrare la festa degli innamorati ma anche per lanciare un monito a tutta l'umanità: amare il pianeta significa prendersene cura. Le barriere coralline dell'Isola Moorea sono minacciate dall'inquinamento e dalla pesca, le acque del lago ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 14 febbraio : Leone vincente a San Valentino : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 14 febbraio 2019 San Valentino: l'Acquario deve essere prudente, Bilancia e Vergine tra i più innamorati, tutti gli altri segni?

Irama ed il messaggio per Giulia De Lellis per San Valentino : la reazione dell’influencer… : Irama da brivido su Giulia De Lellis per San Valentino: il pensiero del cantante e la reazione dell’influencer. Fan in tilt, oltre 300 mila like Nei giorni scorsi, qualcuno aveva addirittura parlato di crisi... L'articolo Irama ed il messaggio per Giulia De Lellis per San Valentino: la reazione dell’influencer… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inter - Icardi sta con Wanda : fot sui social per San Valentino : La quiete dopo la tempesta: Mauro Icardi posta una foto su Instagram per augurare buon San Valentino alla moglie e agente Wanda Nara. Una dedica per la giornata degli innamorati che arriva in un ...

L'”Anticiclone di San Valentino” porta il caldo in Europa : +15°C nel Regno Unito e la gente fa il bagno in mare : È difficile immaginare che solo due settimane fa ghiaccio e neve stringevano in una morsa il Regno Unito nel grande freddo di metà inverno. Invece sembra tutto dimenticato oggi, 14 febbraio, con le persone dirette al mare per una romantica giornata all’aperto. L’aria più mite che si origina nelle Azzorre, infatti, ha lasciato il Paese sotto massime insolitamente miti di +15°C nel Giorno di San Valentino. Alcuni residenti hanno fatto un tuffo ...

Inter - Icardi pubblica foto con Wanda per San Valentino Foto : Mauro Icardi, non convocato per la gara dell'Inter di Europa League e senza più la fascia di capitano festeggia San Valentino con la moglie e agente Wanda Nara, postando una Foto su Instagram insieme, ...

Come rendere perfetto questo San Valentino con l’aiuto di Google e della realtà aumentata : Volete rendere unico il vostro San Valentino? con il nuovo pacchetto Love Playmoji per Google Fotocamera e alcune dritte sarà davvero facile. L'articolo Come rendere perfetto questo San Valentino con l’aiuto di Google e della realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Inter - Icardi pubblica foto con Wanda per San Valentino Foto : Mauro Icardi, non convocato per la gara dell'Inter di Europa League e senza più la fascia di capitano festeggia San Valentino con la moglie e agente Wanda Nara, postando una Foto su...