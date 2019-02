Grave una bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre a Genzano

Roma - Grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...

Schianto contro Tir : auto schiacciata - si è aperta in due. Grave una donna : PORTOGRUARO - Schianto verso le 16.30 sulla A4 : un'auto è finita sotto un Tir , rimanendo quasi completamente schiacciata . È accaduto poco prima dello svincolo di Portogruaro in direzione di Trieste ...

MENINGITE - DONNA Grave A SAVONA/ Ricoverata in rianimazione : Asl - 'nessuna epidemia' : MENINGITE, nuovo caso a SAVONA: una DONNA di 80 anni è Ricoverata da venerdì scorso all'ospedale San Paolo. L'Asl rassicura: 'Nessun rischio epidemia'.

Modena - apre lo champagne con una sciabola e colpisce una ragazza : 16enne è Grave : Il grave incidente durante una festa privata a Pavullo nel Frignano, nella provincia di Modena. Ferita gravemente a un occhio una ragazza di sedici anni: è stata colpita da un pezzo di vetro staccatosi da una bottiglia di champagne. Denunciato il giovane che ha usato la sciabola per aprire la bottiglia.Continua a leggere

Roma : auto in fiamme dopo rifornimento - Grave una 29enne : Roma – E’ rimasta gravemente ustionata una ragazza italiana di 29 anni. L’incendio è avvenuto dopo il rifornimento di Gpl ad un distributore nei pressi di Genzano. La causa potrebbe essere una sigaretta accesa. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. La fuga fiammata si è sviluppata con la vettura in marcia e la conducente dell’auto è terminata fuori strada. ...

Padre spara al figlio dopo una lite : Grave 37enne : Un 37enne italiano è stato ferito da suo Padre, di 66 anni, con con un colpo di pistola alla coscia destra, al culmine di una lite, stamattina in un appartamento di Limbiate, Monza e Brianza,. Il ...

Preso a sprangate dopo una lite - Grave giovane di Camaiore : Colpito alla testa e al volto da un coetaneo. Alla base dell'aggressione potrebbe esserci una ragazza contesa

Una Vita anticipazioni : Victor spara ad Arturo - Grave ferita : Anticipazione Una Vita: il duello tra Victor e Arturo, Valverde in gravi condizioni Le cose si mettono molto male ad Acacias 38, soprattutto per Arturo. Ursula ha assistito al bacio inaspettato tra Elvira e Victor e come sempre ha agito in malafede. La malvagia dark-lady di Una Vita ha infatti raccontato il tutto al colonnello […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Victor spara ad Arturo, grave ferita proviene da Gossip e Tv.

Aosta - scontro sulle piste da sci : Grave una bambina di 7 anni : Una bambina di sette anni che stava sciando con i familiari è rimasta gravemente ferita in seguito dello scontro con uno snowboarder sulle piste da sci di Valtournenche, in Valle d'Aosta. La piccola è stata trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino. Trovati morti i quattro sciatori dispersi dopo una valanga sopra a Courmayeur.Continua a leggere

Val d'Aosta - Grave una bambina di 7 anni dopo lo scontro in pista con uno snowboarder : L'incidente a Valtournenche dove piccola stava sciando con i familiari. Trasportata in elicottero a Torino

Vercelli - dà fuoco all'auto dell'ex : Grave una 40enne - lui arrestato : E' accaduto oggi 4 febbraio a Vercelli, in Piemonte, dove una donna di 40 anni, Simona Rocca è stata aggredita nel parcheggio del centro commerciale dove lavora, sulla tangenziale ovest della città. Dopo aver parcheggiato l'auto per recarsi al lavoro, la donna è stata assalita improvvisamente; ad aggredirla un uomo di circa 50 anni, Mario D'Uonno, ex guardia giurata con precedenti di "stalking", con il quale in passato aveva avuto una relazione ...

Sperona l’auto e poi getta liquido infiammabile - una donna è Grave al Cto : Un gravissimo episodio di violenza questa mattina (lunedì 4 febbraio) nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, in zona Carrefour. Un uomo, sulla cinquantina, avrebbe Speronato l’auto di una donna e poi lanciato nel veicolo del liquido infiammabile, dando fuoco alla vettura. Prima i due erano scesi in strada a litigare e lui avrebbe picchia...

Trame spagnole Una Vita : Felipe Gravemente ferito - Ramon soffre per la morte di Trini : La soap opera spagnola Una Vita continua a regalare colpi di scena tra nuove passioni e drammatici epiloghi. Nelle puntate che andranno in onda su La 1 TVE questa settimana, Ramon Palacios sentirà tantissimo la mancanza della moglie (Trini Crespo), deceduta dopo aver messo al mondo la loro piccola Milagros. Il vedovo cadrà in preda alla disperazione al punto da far preoccupare i suoi familiari. I compaesani di Acacias 38 inoltre verranno scossi ...

Nuoto - spari a Roma dopo una lite - ferito Gravemente il 20enne Bortuzzo : Non si esclude che ci sia uno scambio di persona alla base del ferimento di Manuel Matteo Bortuzzo, il 20 enne di Treviso raggiunto da un colpo di pistola la scorsa notte a Roma. Secondo quanto ...