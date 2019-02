Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme | Fabrizio Corona | Usciranno allo

Belen Rodriguez ride sull'argomento De Martino e svela : 'Vorrei un altro figlio' : Belen Rodriguez attualmente si trova in Argentina, il suo Paese natio, per concedersi una bella vacanza insieme ai suoi parenti. Nel corso di tale piacevole soggiorno, però, la showgirl ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica in cui ha svelato alcuni particolari inediti in merito alla sua vita. La domanda più gettonata è stata sicuramente quella riferita al probabile ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ebbene, sulla questione ...

Belen Rodriguez più sexy che mai : la showgirl mostra le curve in piscina [GALLERY] : Belen Rodriguez sexy in piscina in Argentina: la sensuale showgirl si spoglia sotto il sole del suo Paese natio Belen Rodriguez, prima del suo ritorno in Italia, allieta i suoi follower con gli ultimi scatti sexy dall’Argentina. La meravigliosa showgirl si è fatta immortalare nella piscina dell’hotel in cui sta soggiornato con un micro bikini mostrando le sue curve perfette. Scorri la gallery più su per vedere gli scatti ...

Belen Rodriguez - "oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto" - e su Stefano De Martino dice che... : Intervista a tutto campo sulle pagine di LaRepubblica per Belen Rodriguez, attualmente in Argentina e a detta del settimanale Chi tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino.Sull'argomento la showgirl argentina non si è voluta sbottonare, senza smentire l'indiscrezione ma limitandosi ad un criptico “sono in un momento particolare della mia vita”, che può voler dir tutto o niente. Con l'ex ballerino di Amici di Maria la Rodriguez ...

Belen Rodriguez glissa su Stefano De Martino : 'È un momento particolare della mia vita' : A pochi giorni dal suo ritorno in tv, nel ruolo di giurata di Sanremo Young, Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista a Repubblica, nella quale ha toccato vari argomenti molto interessanti. L'unica domanda alla quale la showgirl ha preferito non rispondere in modo esaustivo, è quella sul chiacchierato ritorno di fiamma con Stefano De Martino; la 34enne, infatti, ha solo detto che sta vivendo un momento particolare della sua vita, senza ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani : lei in Argentina - lui sulla neve col figlio : Risale a meno di una settimana fa lo scoop lanciato da "Chi" sul riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tutti i media, infatti, hanno parlato delle effusioni che i due ex si sono scambiati in aeroporto prima che lei partisse per l'Argentina. Nelle ultime ore, però, la showgirl e il ballerino sono apparsi piuttosto distanti sui social network: mentre lei si diverte e prende il sole nella sua terra d'origine, lui si è concesso ...

Jeremias Rodriguez : età - altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen : Jeremias Rodriguez: età, altezza e fidanzata. Chi è il fratello di Belen Chi è il fratello di Belen Rodriguez e padre Jeremias Rodriguez, proprio come la sorella Belen, è tra i VIP più paparazzati del momento. Mentre la showgirl argentina da più di dieci anni vive in Italia, il fratello minore e i genitori da poco tempo si sono trasferiti nel nostro Paese. Sembra proprio che il fascino scorra nelle vene della famiglia Rodriguez che è ...

Belen Rodriguez - super sexy bikini in piscina. Le colleghe applaudono : «Sei uno schianto» : Belen Rodriguez e un bikini super sexy e decisamente hot in piscina. La nuova foto postata dalla show girl argentina sul suo profilo Instagram ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan e non solo. Anche le colleghe del mondo dello spettacolo sono rimaste senza parole. Raffaella Zardo, ad esempio, ha subito risposto: «Belu, sei uno schianto!». In poche ore la foto ha registrato decine di migliaia di like. Di recente si è anche parlato di un ...

Belen Rodriguez rompe il silenzio e pubblica un messaggio riferito forse a Stefano : Da un po' di ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare del clamoroso scoop che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due protagonisti, infatti, pare siano tornati insieme. Dopo essersi amati, aver fatto un figlio ed essersi, conseguentemente, separati, pare sia tornato il sereno. Alfonso Signorini, all'interno del suo settimanale "Chi", ha pubblicato in esclusiva delle foto ritraenti la coppia intenta a scambiarsi un ...