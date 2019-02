Bimba morta sullo slittino | deceduta anche la madre

Bimba morta in slittino a Renon : dopo 40 giorni deceduta anche la madre : Renata Dyakowska e la figlia Emily Formisano avevano avuto un grave incidente in Alto Adige dopo avere imboccato per errore una pista vietata agli slittini

Bimba muore su slitta - morta la madre : ANSA, - MODENA, 13 FEB - E' morta stamattina all'ospedale di Modena dove era ricoverata Renata Dyakowska, madre di Emily Formisano, la Bimba di otto anni morta il 4 gennaio per un incidente con lo ...

Deborah - morta nello schianto in autostrada : lascia una Bimba di 9 anni. 'Andava ad un colloquio di lavoro' : Una giovane mamma di 45 anni, Deborah Liberati , è morta in un tragico incidente stradale sabato sera lungo l'autostrada A4: Deborah, originaria di Napoli, abitava a Meolo, in provincia di Venezia, ...

Bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : “Morta soffocata - le ho dato fuoco” : La polizia sta cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara, la Bimba di 20 mesi scomparsa lo scorso 23 dicembre e di cui sono stati arrestati due giorni fa i genitori. Sulla Statale 130 tra Cagliari e Carbonia c’è attività per la ricerca dei resti della Bimba rom: la Squadra Mobile della Questura di Cagliari e la Scientifica stanno effettuando le ricerche lungo la strada che i genitori Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic entrambi ...

Cagliari - Bimba di 20 mesi scomparsa - il padre : 'Morta soffocata - le ho dato fuoco' : Una vicenda inquietante e che ancora non è giunta alla conclusione quella avvenuta nella provincia di Cagliari, dove le forze dell'ordine stanno ancora cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara. Fino a poche ore fa si trattava di un vero e proprio giallo, visto che la piccola di appena venti mesi è scomparsa lo scorso 23 dicembre. Da quel momento, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage, la polizia indaga su questo episodio e le ...

Bimba rom scomparsa - il padre confessa : "È morta soffocata e ho nascosto il corpo" : Sarebbe morta soffocata da un boccone mentre mangiava e poi il padre, forse per il timore che li venissero portati via anche gli altri figli, ha occultato il cadavere, probabilmente dopo aver bruciato ...

Bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : "L'ho bruciata in un frigo - ma era già morta" : Cagliari, Seferovic afferma che la piccola Esmeralda è morta soffocata e di aver occultato il cadavere per timore di perdere gli altri 4 figli. La moglie invece sostiene di avergliela affidata ancora viva

Bimba scomparsa - il padre cambia versione : "Esmeralda è morta per soffocamento" : Una nuova versione, questa volta con qualche importante ammissione, ma non la confessione dell'omicidio della figlia di 20 mesi per il quale è finito in carcere assieme alla moglie. Slavko Seferovic, ...

Migranti - si rovescia barcone - Bimba di 4 anni affoga. Il padre : 'Mia figlia morta per respingimento' : Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo di Migranti a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della costa ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : morta Bimba di 4 anni. Salvate 46 persone : ...

Naufraga un gommone carico di migranti al largo dell'Egeo : morta una Bimba di 4 anni - in salvo 46 persone : La Guardia Costiera turca ha tratto in salvo questa mattina 46 migranti Naufragati al largo delle coste sul mare Egeo e ha recuperato il corpo di una bambina di appena quattro anni. L'intervento è stato attivato dopo la segnalazione di un gommone in difficoltà al largo di Kusadasi. Il natante ha iniziato a imbarcare acqua mentre si dirigeva verso le isole della Grecia e i confini dell'area Schengen.Secondo quanto riporta il sito ...

Naufragio migranti in Egeo - morta Bimba : 11.21 Un gommone in difficoltà, carico di migranti, è stato soccorso nel Mar Egeo dalla Guardia costiera turca. E' stato recuperato il corpo di una bambina di 4 anni. Soccorse le altre 40 persone sull'imbarcazione, diretta alle isole greche e intercettato a 5 miglia dalla costa Sud-Ovest della Turchia. Proseguono le ricerche di altri eventuali dispersi.

Migranti - morta una Bimba di 4 anni : naufragio nel mar Egeo - si cercano altri dispersi : Il corpo di una bimba di 4 anni è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso di un'operazione di salvataggio compiuta all'alba nel mar Egeo nei confronti di un gommone in...

Migranti - morta Bimba di 4 anni nell'Egeo : Il corpo di una bimba di 4 anni è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso di un'operazione di salvataggio compiuta all'alba nel mar Egeo nei confronti di un gommone in difficoltà ...