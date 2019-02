VIDEO | Isola | Soleil punta Bettarini | la reazione di Nicoletta in studio

Isola dei Famosi 2019/ VIDEO - Yuri : 'Sono impegnato da un mese...' ma a Luca non sembra un limite! : Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini e Jo Squillo già protagonisti in Honduras, l'ex calciatore e la cantante ultime speranze per Alessia Marcuzzi.

Maltempo - il ciclone del mar Jonio si abbatte sulla Grecia : violenta tempesta di grandine sull’isola di Poros [VIDEO] : Il ciclone che si è formato a sud della Sicilia e che ha provocato piogge torrenziali e forti venti su alcune parti del Sud Italia negli ultimi due giorni ha raggiunto la Grecia. In particolare, la piccola isola di Poros nel golfo Saronico, sulla costa orientale della Grecia, è stata colpita da una violenta tempesta di grandine. Il video che vi riproponiamo in fondo all’articolo sta facendo il giro del web: si vede una strada costiera dell’isola ...

YOUMA DIAKITE SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2019/ VIDEO : 'Mio figlio l'ha presa male' - chi la sostituirà? : YOUMA Diakitè si RITIRA DALL'ISOLA dei FAMOSI 2019. L'ex modela lascia il reality per motivi familiari: 'Mio figlio lo sta prendendo in modo traumatico'.

Isola Dei Famosi : Il Divino Otelma con un VIDEO comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. VIDEO : Ieri sera a L’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha tranquillizzato tutti riguardo le condizioni di salute del Divino Otelma. “Il Divino Otelma sta meglio. Ha dei punti di sutura in testa e diversi ematomi.... L'articolo Isola Dei Famosi: Il Divino Otelma con un Video comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi - le profezie del Divino Otelma dopo la spinta della Cipriani : il VIDEO è virale : Il Divino Otelma parla dopo la brutta caduta che lo ha visto protagonista nella scorsa puntata dell , durante la prova ricompensa lo aveva spinto facendogli battere la testa, e il Divino era stato ...

Francesca Cipriani si ritira/ VIDEO - Nino Formicola ironico a Mattino5 : 'Sono dispiaciuto!' - Isola dei Famosi - : Francesca Cipriani si ritira dall'Isola dei Famosi 2019, dice no alla richiesta di Alessia Marcuzzi e si prepara per un'altra serata trash

Isola dei Famosi 2019 - Divino Otelma : "9 punti di sutura - non sufficienti per eliminarci" (VIDEO) : Il Divino Otelma, una delle due Polene dell'ultima edizione de 'L'Isola dei Famosi', è riapparso nuovamente in video dopo il brutto incidente capitato in diretta per ora di Francesca Cipriani. Ecco il video e le dichiarazioni dell'aspirante naufrago in una clip, diffusa, qualche ora fa, su Instagram:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Divino Otelma: "9 punti di sutura, non sufficienti per eliminarci" (video) pubblicato su ...

Isola - Marina La Rosa si commuove per la sorpresa dei figli | VIDEO : La ex gieffina riceve un VIDEOmessaggio da parte di Renato e Gabriele, nati dall'amore per l'avvocato Guido Bellitti

Divino Otelma taglio in testa all'Isola dei Famosi/VIDEO : momento migliore della serata? Merito della Cipriani : Incidente per il Divino Otelma all'Isola dei Famosi 2019. Francesca Cipriani lo spinge, lui finisce a terra e si taglia sulla testa. Caos in diretta

Francesca Cipriani ritorna all'Isola e fa subito danni : manda Otelma in infermeria (VIDEO) : Ieri sera all'Isola dei famosi 2019 c'è stato l'atteso ritorno di Francesca Cipriani. L'ex naufraga della passata edizione si è rimessa nuovamente in gioco ed è sbarcata nuovamente in Honduras assieme al mago Otelma. I due, che hanno fatto in passato l'Isola seppur in due edizioni differenti, si metteranno in gioco per diverse settimane, dopodiché spetterà ai naufraghi stessi decidere chi far rimanere sulla spiaggia. Nel corso della puntata di ...

Taylor Mega eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 tra le rivelazioni sulla droga e il lancio di Mago Otelma della Cipriani (VIDEO) : Un'altra serata al top per L'Isola dei Famosi 2019 che quest'anno è partita alla grande e continua a tenere alti i ritmi. Concorrenti che vanno, altri che vengono e poi la prima eliminazione dell'edizione quella di Taylor Mega che, sbagliando i suoi calcoli, lascia il programma alla prima settimana. La sua bellezza, i gossip e i pettegolezzi non l'avevano fatta partire con il piede giusto se a questo sommiamo il fatto che lei stessa si è scavata ...

Divino Otelma - incidente all’Isola : colpa della Cirpiani - il VIDEO : Isola dei Famosi, Divino Otelma si fa male: il VIDEO dell’incidente Divino Otelma e Francesca Cipriani sono sbarcati in Honduras. Le due Polene dell’Isola dei Famosi hanno fatto il loro esordio in grande stile in questa nuova edizione del reality-show. Il simpatico ‘mago’ ha dato il meglio di sé nel corso della prova ricompensa. In […] L'articolo Divino Otelma, incidente all’Isola: colpa della Cirpiani, il ...

Isola dei Famosi 2019 - Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (VIDEO) : Vi ricordate la famosa caduta dall'amaca del Divino Otelma vista durante l'edizione 2012 de L'Isola dei Famosi?Ecco, quella non è stata quasi niente in confronto a ciò che è accaduto al Divino durante la prova ricompensa della seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Divino Otelma si fa male durante la prova ricompensa (spinto da Francesca Cipriani contro una fionda!) (Video) ...

Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 (VIDEO) : Taylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 14 nella seconda puntata di giovedì 31 gennaio 2019. Ha avuto la peggio su Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, con il 45% delle preferenze.prosegui la letturaTaylor Mega è la prima eliminata dell'Isola Dei Famosi 2019 (video) pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2019 22:29.