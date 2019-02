Serena Rossi | figlio e marito Chi è l’attrice di “Io sono Mia”

Io sono Mia - il film con Serena Rossi in tv martedì su Raiuno e in streaming su Raiplay : Calato il sipario sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai si appresta a mandare in onda un film dedicato ad una grande interprete di varie edizioni passate della kermesse canora sanremese. martedì 12 febbraio, infatti, in prima serata e in prima visione tv, va in onda "Io sono Mia", un film biografico sulla cantante Mia Martini. La pellicola, diretta da Riccardo Donna, sarà trasmessa in televisione da Rai 1 e in streaming online ...

Salta il monologo di Serena Rossi per Mia Martini a Sanremo - censura o problemi tecnici? Ecco il testo integrale : Il monologo di Serena Rossi per Mia Martini a Sanremo non è andato in onda. Sarà stato per mancanza di tempo, ancora non si sa, o per problemi tecnici: sta di fatto che le parole che l'attrice partenopea avrebbe dovuto pronunciare in ricordo di Mimì, sul palco dell'Ariston, non si sono sentite. L'artista che ha preso parte al biopic dedicato a Domenica Bertè è stata ospite della terza serata del Festival di Sanremo nella quale ha reso ...

“E’ ora di chiedere scusa a Mia Martini” : ecco chi è Serena Rossi - l’attrice che a Sanremo ha commosso l’Italia : Serena Rossi è stata uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2019. l’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia‘, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, è salita sul palco dedicato alla canzone italiana per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al festival esattamente 30 anni fa, nel 1989, ...

Serena Rossi : età - altezza - peso - marito - figli : Serena Rossi è un’attrice, cantante e conduttrice italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è datato 2003, quando entra a far parte del cast della soap opera in onda su Rai Tre Un posto al sole. È proprio il ruolo di Carmen Catalano, interpretato a periodi alterni, che dà a Serena Rossi la popolarità e infatti poi quando nel 2005 torna in teatro lo fa da protagonista: recita, infatti, nel musical ‘Mal’aria’, scritto e diretto da ...

Sanremo 2019 - lo sfogo di Serena Rossi : “È ora di chiedere scusa a Mia Martini per tutto quello che le hanno fatto” : La terza serata del Festival di Sanremo 2019 sarà ricordata anche per il grande omaggio di Serena Rossi a Mia Martini, con un’interpretazione da brividi di “Almeno tu nell’universo”. È stato uno dei momenti più intensi della kermesse: prima Claudio Baglioni ha chiesto a Virginia Raffaele di leggere il brano di “Mi basta solo che sia un amore”, tratto da “Oltre la collina”, il primo disco ...

