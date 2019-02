Rally Val d’Orcia | secondo posto per Francesco Fanari

La stagione di Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonnella parte questo weekend con il Rally Val D'Orcia : Al via circa settanta equipaggi, tra cui spicca il campione del Mondo Produzione 2015, ovvero il pilota di casa Gianluca Linari su Ford Fiesta R5. Si parte oggi con il via da Piazza San Pietro a ...

Rally Val d’Orcia – Francesco Fanari pronto al debutto stagionale in cerca del primo spunto : Francesco Fanari, con al fianco il sammarinese Silvio Stefanelli, questo fine settimana darà il via alla sua stagione in provincia di Siena, al volante della Skoda Fabia R5 della Step-Five E’ pronto a riprendere in mano il volante di una vettura da Rally, Francesco Fanari, ad indossare casco e tuta per avviare le sfide di una stagione che si annuncia avvincente, ricca di argomenti tecnici e sportivi di spessore. Il pilota di Rally più ...

Rally – Susanna Mazzetti al debutto sulle strade bianche : la pilota al “Val d’Orcia” con l’Opel Corsa : Rimandato dallo scorso anno, il debutto sulle strade sterrate della rallista pratese avverrà questo fine settimana, con una nuova vettura ed anche con un nuovo copilota, l’esperto Alessio Pellegrini Susanna Mazzetti avvia la stagione con un debutto. Quello su fondo sterrato. L’aveva promesso già lo scorso anno ma non potè farlo, di correre sulle strade bianche, un passaggio “obbligato” per un pilota da Rally, nell’essenza delle corse su ...

Sono aperte le iscrizioni al Rally della Val d'Orcia : ... ci stanno dando una grossa mano in quanto credono fermamente che la promozione del territorio sia fondamentale per tutta l'economia locale e per far conoscere le nostre bellezze storiche e ...

Mercati : scenari e strategie post-Rally. I titoli da valutare : I dati sul lavoro Usa di dicembre hanno allentato i timori degli investitori sulle prospettive dell'economia americana. Ritiene che l'entusiasmo di venerdì scorso possa trovare un seguito nel breve ...

MotoGp - Valentino Rossi 'romantico' : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Per ultimo, oggi, il nove volte campione del mondo ha voluto ringraziare tutto il suo team: ' è stata una bella gara,ci siamo divertiti un sacco!grazie a tutto il team per il supporto e la passione ',...

MotoGp – Valentino Rossi ‘romantico’ : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Valentino Rossi ed il post di ringraziamenti per le emozioni vissute al Monza Rally Show 2018 E’ passata qualche settimana ormai dallo spettacolo del Monza Rally Show, ma il suo vincitore, Valentino Rossi ha deciso di rinfrescare la memoria a tutti i suoi tifosi con una serie di post su Instagram. Probabilmente di ritorno dalla sua vacanza al caldo, in Giamaica, con Francesca Sofia Novello, la sua bella fidanzata, il Dottore ha ...

MotoGp – Concentrazione alta e via a tutta velocità : Valentino Rossi regala uno spettacolare onboard del Monza Rally Show [VIDEO] : Valentino Rossi ed il primo stage del Monza Rally Show 2018: il Dottore pubblica sui social un appassionante video della gara brianzola La stagione dei motori è finita ormai da un po’: F1 e MotoGp hanno regalato puro spettacolo nel 2018, ma anche dopo la conclusione dei Mondiali c’è stato da divertirsi con le imprese di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, ha appassionato tutti i suoi fan prima con la 100 km dei campioni al ...

F1 - Valtteri Bottas all'Artic Rally in Lapponia con la Ford Fiesta WRC : Così come Raikkonen, Hakkinen e Rosberg un altro finlandese proverà il mondo del Rally e lo farà con una Ford Fiesta WRC del team M-Sport, vettura simile a quella con la quale Sebastian Ogier ha ...

Dalla Formula 1 al Rally : Valterri Bottas correrà una gara nella sua Finlandia : Il pilota della Mercedes esordirà a gennaio, guidando una Ford Fiesta della M-Sport nel Rally Artico della Lapponia , nei giorni 24 -26, . Al suo fianco, come navigatore, ci sarà Timo Rautiainen. "...

Valentino Rossi e le emozioni del Monza Rally Show 2018 : il VIDEO social del pilota : Valentino Rossi ripercorre le emozioni del Monza Rally Show 2018: un VIDEO social per riassumere tutte le sensazioni vissute sul circuito brianzolo Valentino Rossi, grazie alla magica esperienza all’edizione 2018 del Monza Rally Show, si è portato a casa il titolo della competizione motoristica, il settimo della sua carriera. Il pilota ha voluto ricordare insieme ai suoi tifosi sui social alcuni dei momenti più salienti delle sue ...

Monza Rally Show 2018 – Cairoli super nel Masters : “Valentino? Forse pensava di vincere facile” : Tony Cairoli commenta la sua vittoria nel Masters di ieri al Monzaz Rally Show 2018: le parole del siciliano E’ terminato ieri il Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi si è aggiudicato la settima spettacolare vittoria, ma nella sfida finale, nel Master Show è stato un eccellente Tony Cairoli ad avere la meglio, nonostante gli 80 cavalli in meno sulla sua vettura rispetto a quella del Dottore. Una sfida appassionante, al termine ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette le cose in chiaro : “se ho lasciato vincere Cairoli? Ecco la verità” : Il pesarese è stato battuto nel MasterShow da Tony Cairoli, riuscito a sorprendere il Dottore proprio nella prova conclusiva del Monza Rally 2018 Settima vittoria per Valentino Rossi nel Monza Rally Show, il pilota pesarese si è preso anche l’edizione 2018 senza dare la possibilità ai propri avversari di mettergli i bastoni tra le ruote. Anche il professionista Suninen ha dovuto alzare bandiera bianca, cedendo allo strapotere del ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello come Romeo e Giulietta : sotto al ‘balcone’… i tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scherzano e ridono con i fan: la bella e simpatica coppia affacciata dal motorhome del Dottore al Monza Rally Show 2018 E’ terminato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi ha conquistato la sua settima vittoria, confermandosi re indiscusso della gara a quattro ruote sul circuito brianzolo. Dopo il record di sei vittorie dello scorso anno, il campione di Tavullia è ancora più ...