Forza Cavaliere Berlusconi, la battaglia contro il m5s la vincerai, parola di Feltri

(Di domenica 10 febbraio 2019) Secondo Vittorioha un arma per contrastare e buttare a terra il M5S, attaccare il reddito di cittadinanza FinalmenteItalia si è data una mossa. Ha capito, pur con deplorevole ritardo, che l’unica maniera per mettere a sedere il M5S è quello di impedirgli la distribuzione urbi et orbi del reddito di cittadinanza. Cosa che si può fare in un solo modo: raccogliere le firme allo scopo di indire un referendum abrogativo dell’ iniqua legge fortemente voluta da Di Maio e soci.Qualcuno obietta che i sussidi fanno gola alla gente, pertanto difficilmente una iniziativa popolare sarebbe in grado di neutralizzarli. Non è vero per una elementare ragione. I percettori del sostanzioso obolo, stando ai calcoli del governo, sono circa 5 milioni, tutti pronti a sostenere il ministro del Lavoro che non ha mai lavorato. La osservazione non è campata in aria, ...