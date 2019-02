Bologna | Bigon carica i suoi | “A gennaio abbiamo fatto un ottimo mercato”

Serie A Bologna - Bigon : «Inzaghi? Responsabilità da condividere» : Bologna - " Qualcosa non ha funzionato ". Così Riccardo Bigon , a margine della presentazione del nuovo allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic . Il ds rossoblù prosegue: " Ho provato in tutti i ...

Bologna - nuova idea per l’attacco : Bigon si muove ancora sul mercato : Bologna pronto a rimpolpare il proprio reparto offensivo, dopo l’arrivo di Sansone potrebbe esserci un altro acquisto nel reparto avanzato Diego Farias è finito nel mirino del Bologna. Il Cagliari sta pensando di cedere l’attaccante, ma solo a fronte di un’offerta allettante da parte del club emiliano. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, oltre al Bologna anche Parma e Sassuolo avrebbero ...

Bologna scatenato - Bigon vuole sistemare le fasce : due nomi di spessore per Inzaghi : Il Bologna di Joe Saputo si sta muovendo su due piste importanti per rafforzare le corsie dello scacchiere di Pippo Inzaghi Il Bologna si sta muovendo su diversi fronti in ambito di calciomercato. Il club emiliano ha già preso Soriano e Sansone, due calciatori di qualità, adesso Bigon punterà a rafforzare la fasce del 3-5-2 di Pippo Inzaghi. Secondo quanto rivelato da Skysport, per la fascia sinistra si sta continuando a lavorare ...

Calciomercato - Bologna scatenato : Bigon tenta il doppio colpo in difesa : Calciomercato, il Bologna sta lavorando su diverse piste per il rafforzamento della linea difensiva della squadra di mister Inzaghi Calciomercato, il Bologna non si accontenta degli arrivi di Soriano e Sansone, ma punta adesso al rafforzamento della difesa di mister Inzaghi. Il reparto arretrato necessità di qualche innesto ed il ds Bigon si sta muovendo in tal senso. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, sarebbero due i ...

Bologna - la Curva tuona : “pretendiamo l’addio di Di Vaio - Bigon e Fenucci” : Bologna, aria tesissima tra Curva e società dopo i recenti risultati, la Curva Andrea Costa ha preso posizione contro alcuni dirigenti In casa Bologna il caos regna sovrano. La situazione di classifica non è delle migliori e la società è finita nel mirino dei tifosi ancor più della gestione tecnica di Pippo Inzaghi. La Curva bolognese ha inveito contro Di Vaio, Bigon e Fenucci in maniera davvero veemente, chiedendo anche in maniera dura, ...

Follia a Bologna : tre croci con i nomi di Fenucci - Bigon e Di Vaio : Grave atto intimidatorio verso la dirigenza del Bologna . Sul web stanno circolando le immagini di tre croci con i nomi dell'amministratore delegato Claudio Fenucci, il ds Riccarco Bigon e il club ...

Calciomercato Bologna - dialogo Bigon-Paratici : sul tavolo due nomi : Potrebbero arrivare dalla Juventus i primi due rinforzi di gennaio per il Bologna. Dopo aver momentaneamente confermato Inzaghi sulla panchina dei felsinei, il presidente Saputo ha affermato che investirà nel mercato per scongiurare il pericolo della retrocessione in Serie B. Si è già messo all’opera il ds Bigon che, secondo quanto scrive il Corriere di Torino, si sarebbe incontrato con Fabio Paratici, l’uomo mercato della ...

Juve - incontro col Bologna : Bigon chiede Kean - spunta anche Sturaro : Paratici era a Milano e ha incontrato Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna , che - come riporta Sky Sport - ha individuato nel classe 2000 il rinforzo giusto per l'attacco rossoblù. Quel ...

Bologna - la verità di Inzaghi e Bigon : “esonero? Ecco come stanno le cose” : L’esonero di Inzaghi sotto la lente d’ingrandimento in casa Bologna, il ds Bigon si è presentato ai microfoni dei cronisti dopo la sconfitta di Empoli Il Bologna prende tempo in merito all’ipotesi di esonero di Inzaghi. La sensazione è che ci sarà un’altra chance contro il Milan per il tecnico degli emiliani, ma attenzione, Inzaghi e la società si incontreranno nelle prossime ore per discutere del futuro, come ...

Bologna - Bigon : 'Responsabilità di tutti - non pensiamo sia solo colpa di Inzaghi' : Riccardo Bigon , direttore sportivo del Bologna, ha parlato a RMC Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli: ' Non pensiamo che tutte le colpe siano di Inzaghi. Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, se abbiamo 11 punti la colpa è di tutti. Oggi però ...