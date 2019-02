Allerta Meteo | è una Domenica di caldo primaverile ma da domani torna il freddo

Allerta Meteo in Toscana : pioggia - vento e mare mosso : pioggia, vento e mare agitato: codice giallo dovuto al maltempo domani, domenica 10 febbraio, fino a mezzanotte in Toscana dove già da stasera si vedrà un peggioramento delle condizioni Meteo. In particolare la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso per domani un codice giallo per la Toscana nord occidentale e, per quanto riguarda il mare agitato, per l’Arcipelago a nord di Capraia. In particolare sono previste piogge ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per vento in Romagna : Dopo la tregua degli ultimi giorni, torna il maltempo anche in Emilia-Romagna con una Allerta arancione diramata da Regione e Arpae in particolare in Romagna, per vento. Per il tardo pomeriggio di domani, 10 febbraio, sono attesi venti forti con intensità di 75-88 chilometri orari sull’Appennino romagnolo con raffiche anche superiori. vento, da Allerta gialla, anche sull’Appennino dell’Emilia-Centrale, con venti di 62-74 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe “moderato” : rischio di valanghe moderato (grado di pericolo 2) in aumento a marcato (di grado 3) in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riferisce il bollettino odierno le temperature in aumento portano alla possibilita’ di valanghe sia a debole coesione che a lastroni, di piccole e medie dimensioni, lungo i canaloni e i versanti piu’ ripidi, soprattutto alle esposizioni meridionali. Il distacco provocato e’ possibile anche con debole ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo e venti di burrasca al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che ...

Allerta Meteo Calabria : la criticità scende a “gialla” - ecco MAPPE e BOLLETTINO : La Protezione civile regionale della Calabria ha declassato, da rossa a gialla, l’Allerta Meteo in vigore: di seguito il messaggio integrale di Allertamento. “Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede: – OGGI 05.02.2019 dalle ore 12:00 alle ore 24:00 CRITICITA’ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge sparse e temporali isolati su Cala 3, 4, 7 e 8. Piogge e rovesci o ...

Nuova Allerta Meteo sulla Campania : venti forti e mare agitato : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull'intero territorio regionale. Sono previsti, infatti, 'venti ...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento forte e mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull’intero territorio regionale. Sono previsti “venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte“. Si precisa che non vi sono “condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di Allerta, ...

Maltempo - Allerta Meteo in Sicilia e Calabria - Sky TG24 - : Diramata l'allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. ...

Allerta Meteo - il ciclone del mar Jonio si allontana verso la Grecia : ultime ore di maltempo al Sud : 1/7 ...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Scicli - Allerta Meteo fino alla mezzanotte di oggi : Scicli, allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. La nota del Comune. L'avviso della Protezione Civile per il rischio maltempo di livello arancione

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...