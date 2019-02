Smog Bologna | domani 10 febbraio in programma la quinta domenica ecologica

Smog Bologna : oggi l’ultimo giorno di blocco - da domani bollino verde : “Dopo il blocco alla circolazione, in vigore dallo scorso venerdì alla giornata di oggi , lunedì 14 gennaio, di tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0-1 e le ulteriori misure che riguardano in particolare i generatori di calore, oggi il bollettino Arpae segna bollino verde . Da domani , martedì 15 gennaio, sono sospese quindi le misure emergenziali, previste dagli accordi ...

Smog - superati i limiti di PM10 : scattano le misure di emergenza a Bologna - Imola e nei Comuni dell’agglomerato : A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato anche nel bolognese il superamento continuativo per 3 giorni (dall’ultimo rilevamento di lunedì 7 gennaio, a quello effettuato sulla giornata di mercoledì 9 gennaio) dei limiti delle polveri PM10 . Pertanto come previsto dagli accordi regionali, da domani, venerdì 11 a lunedì 14 gennaio compreso, a Bologna , Imola e nei dieci Comuni dell’agglomerato , entrano in vigore le misure ...

Inquinamento - nel Nord Italia è allarme Smog : da Milano a Bologna blocchi auto fino a lunedì : allarme smog nel Nord Italia. Da oggi partono nuovi blocchi alla circolazione delle auto per via dei dati sulle polveri sottili. Toccate da questi provvedimenti anche Bologna, Milano, Venezia e Padova.Lombardia. Scattano da venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e ...