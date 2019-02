Torta al limone morbidissima e profumatissima

cosacucino.myblog

(Di venerdì 8 febbraio 2019)ALINGREDIENTI: Fecola 200 gr, Farina 150 gr, Zucchero 300 gr, Burro 200 gr, Uova 4, Limoni 2, Sale 1 pizzico, Lievito 1 bustina, Vanillina 1 bustinaPREPARAZIONE In una terrina montate a crema il burro ammorbidito con lo zucchero. Unite i tuorli d’uovo, mescolate rapidamente con le fruste, aggiungete gradatamente la farina miscelata alla fecola e al lievito, il succo e la scorza dei limoni e gli albumi montati a neve ben ferma con movimenti ampi e delicati in modo da inglobare aria.Versate il composto in una teglia e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti. Sfornate e fate raffreddare