Pensioni | si allontanano di 3 mesi le anticipate e di 5 la vecchiaia

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Nessun superamento della legge Fornero, ma solo una scorciatoia inserita nel sistema, questi gli effetti delle novitàstiche del governo che ha partorito quota 100. Escludendo coloro che potrebbero rientrare nella nuova misura, che secondo i critici sarebbero per lo più uomini, statali e con carriere lunghe e continue, per gli altri gli effetti della legge Fornero continueranno a farsi sentire. Per esempio, il principale strumentostico per chi raggiunge la cosiddetta età pensionabile e non ha carriere lavorative lunghe, cioè la pensione di, dal 1° gennaio vede le soglie di accesso peggiorare di 5per via dell’aspettativa di vita. Anche le, nonostante l’attuale esecutivo abbia deciso di salvaguardarle dal collegamento alla stima di vita, sidi 3, in questo caso per via delle finestre mobili. Ecco in sintesi cosa accade ...