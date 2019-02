Padova | rissa fra nordafricani a colpi di spranga | uno in ospedale

ilgiornale

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Paura ieri pomeriggio in via Montà, a, dove alcuni cittadini stranieri hanno dato origine ad una violenta.Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato intorno alle 15, quando una discussione sorta per futili motivi fra 5 magrebini è presto degenerata. Dagli insulti e dalle minacce gli extracomunutari sono quindi passati ad un feroce scontro con calci, pugni edi bottiglie raccattate da terra. In quei momenti concitati, uno di loro ha addirittura afferrato una, utilizzandola per attaccare i suoi avversari.Tanta paura per i residenti, che hanno subito contattato le forze dell"ordine. In breve sono sopraggiunti due agenti della municipale che si trovavano già nelle vicinanze, i quali si sono affrettati a chiamare rinforzi.Tre dei facinorosi stranieri sono stati fermati, mentre uno è rimasto a terra con una profonda ferita alla testa. ...